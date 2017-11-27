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    Мугабе намерен удалиться в деревню и заняться сельским хозяйством. Зимбабве, назначения и отставки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМугабе намерен удалиться в деревню и заняться сельским хозяйством

    Мугабе намерен удалиться в деревню и заняться сельским хозяйством

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    Мугабе намерен удалиться в деревню и заняться сельским хозяйством

    Мугабе намерен удалиться в деревню и заняться сельским хозяйством

    Мугабе намерен удалиться в деревню и заняться сельским хозяйством

      Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе намерен уехать в деревню и заняться сельским хозяйством. Об этом рассказал племянник политика.

      По его словам, экс-президент, которому сейчас 93 года, чувствует себя хорошо. Он с нетерпением ждет возможности переехать в новый дом и стать фермером.

      Мугабе уедет в деревню вместе со своей супругой Грейс. Она планирует заняться благотворительностью и продолжить работу над проектом университета имени своего мужа.

      Племянник бывшего главы государства отказался комментировать информацию о сумме сделки, которую Мугабе якобы заключил с новыми властями. По некоторым данным, экс-президент получит из казны 10 миллионов долларов. Кроме того, ему положена охрана, обслуживающий персонал, отдых за рубежом и медицинские услуги за счет государства.

      Роберт Мугабе подал в отставку 21 ноября. Спустя несколько дней бывший первый вице-президент 75-летний Эммерсон Мнангагва принял присягу в качестве нового президента Зимбабве.


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