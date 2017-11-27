Сбежавший из цирка тигр ранил двух человек в Китае

Дрессированный тигр сбежал во время уличного представления в провинции Шаньси на севере Китая. По рассказам очевидцев, хищник ранил двух человек.
Как сообщаетChina Daily, тигр вырывается из клетки, окруженной толпой зрителей.
Очевидцы происшествия сообщили, что хищник успел ранить взрослого зрителя и ребенка, прежде чем дрессировщикам удалось его поймать и вернуть обратно в клетку.
На минувшей неделе еще один хищник привлек внимание СМИ. Житель Иркутской области заявил, что медведь украл у него два ружья и скрылся в неизвестном направлении. Полиция проверяет эту информацию.
Очевидцы происшествия сообщили, что хищник успел ранить взрослого зрителя и ребенка, прежде чем дрессировщикам удалось его поймать и вернуть обратно в клетку.
На минувшей неделе еще один хищник привлек внимание СМИ. Житель Иркутской области заявил, что медведь украл у него два ружья и скрылся в неизвестном направлении. Полиция проверяет эту информацию.
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