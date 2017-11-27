Мать и трое детей погибли при пожаре в Томской области

Трое малолетних детей и их мать погибли при пожаре в двухквартирном деревянном доме в селе Маркелово в Томской области. Еще два человека получили ожоги и были доставлены в больницу.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах области, сосед вытащил из дома двух девочек до прибытия пожарных, но они уже не подавали признаков жизни.
Источник: «Еще до прибытия пожарных сосед через окно вытащил сильно обгоревших детей без признаков жизни (девочки 2011 и 2015 года рождения). Позже под обрушившимися конструкциями спасателями было обнаружено тело матери — женщины 29 лет. И уже ночью обнаружили еще одно тело — девочки 2013 года рождения».
Он также добавил, что одна из версий причины пожара — поджог.
В пресс-службе МЧС сообщили, что пожарным удалось спасти из загоревшейся квартиры мужчину и женщину. Они были доставлены в реанимацию с ожогами.
Источник: «Еще до прибытия пожарных сосед через окно вытащил сильно обгоревших детей без признаков жизни (девочки 2011 и 2015 года рождения). Позже под обрушившимися конструкциями спасателями было обнаружено тело матери — женщины 29 лет. И уже ночью обнаружили еще одно тело — девочки 2013 года рождения».
Он также добавил, что одна из версий причины пожара — поджог.
В пресс-службе МЧС сообщили, что пожарным удалось спасти из загоревшейся квартиры мужчину и женщину. Они были доставлены в реанимацию с ожогами.
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