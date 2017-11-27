Скончался один из ближайших соратников Фиделя Кастро

Один из ближайших соратников Фиделя Кастро, участник Кубинской революции Армандо Харт скончался в возрасте 87 лет.
Харт умер в Гаване от респираторной недостаточности, сообщает кубинская газета Granma.
Армандо Харт был активным участников революционной борьбы, членом Движения 26 июля. С 1959 по 1965 год он возглавлял Министерство образования Кубы, а с 1976 по 1997 год — Министерство культуры. На протяжении многих лет был членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Кубы.
Харт был отмечен высокими государственными наградами, в том числе орденами Хосе Марти и Феликса Варелы первой степени. Первой женой Харта была одна из героинь Кубинской революции Аиде Сантамария — cестра еще одного близкого соратника Кастро Абеля Сантамарии.
Фидель Кастро скончался 25 ноября 2016 года в возрасте 90 лет. Он похоронен в городе Сантьяго-де-Куба.
Армандо Харт был активным участников революционной борьбы, членом Движения 26 июля. С 1959 по 1965 год он возглавлял Министерство образования Кубы, а с 1976 по 1997 год — Министерство культуры. На протяжении многих лет был членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Кубы.
Харт был отмечен высокими государственными наградами, в том числе орденами Хосе Марти и Феликса Варелы первой степени. Первой женой Харта была одна из героинь Кубинской революции Аиде Сантамария — cестра еще одного близкого соратника Кастро Абеля Сантамарии.
Фидель Кастро скончался 25 ноября 2016 года в возрасте 90 лет. Он похоронен в городе Сантьяго-де-Куба.
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