Проехавший по тротуару у Кремля водитель BMW сам явился в полицию

Водитель BMW, прокатившийся по пешеходным дорожкам около Кремля, сам явился в полицию. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ирина Волк, официальный представитель МВД России: «Собственник вышеуказанного транспортного средства явился в 1-й Специализированный батальон ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Москве, полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. В отношении него составлен административный материал по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона)».
Ранее в Сети появилось видео, снятое из салона автомобиля, который ехал по пешеходной дорожке около Московского Кремля. По информации СМИ, за рулем автомобиля BMW находился 18-летний сын столичного бизнесмена.
Ранее в Сети появилось видео, снятое из салона автомобиля, который ехал по пешеходной дорожке около Московского Кремля. По информации СМИ, за рулем автомобиля BMW находился 18-летний сын столичного бизнесмена.
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