Жестокая любовь
ТВ-Эфир
Жестокая любовь
    •  

    «Барселона» и «Валенсия» сыграли вничью в матче чемпионата Испании

    комментировать

    «Барселона» и «Валенсия» сыграли вничью в матче чемпионата Испании

    «Барселона» и «Валенсия» сыграли вничью в матче чемпионата Испании

    «Барселона» на выезде сыграла вничью с «Валенсией» в центральном матче 13-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 1:1.

    В первом тайме Лионель Месси сумел поразить ворота «Валенсии». После ошибки вратаря мяч пересек линию ворот. Но главный арбитр и его помощник на линии не заметили этого. В итоге гол не был засчитан.


    Счет открыли хозяева поля. На 60-й минуте гол забил Родриго Морено. «Барселоне» удалось отыграться: на 83-й минуте Альба с подачи Месси отправил мяч в ворота «Валенсии».

    Отметим, что обе команды еще ни разу не проигрывали в этом сезоне чемпионата. «Барселона» с 35 очками занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, а «Валенсия» с 31 баллом оказалась на строчку ниже.

    В следующем туре «Барселона» 2 декабря примет «Сельту», «Валенсия» сыграет на выезде с «Хетафе».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru