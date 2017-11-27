«Барселона» и «Валенсия» сыграли вничью в матче чемпионата Испании

Definitely in the back of the Neto, but not given. #ValenciaBarca pic.twitter.com/BhPPmBPPA5 — James Nalton (@JDNalton) 26 ноября 2017 г.

В первом тайме Лионель Месси сумел поразить ворота «Валенсии». После ошибки вратаря мяч пересек линию ворот. Но главный арбитр и его помощник на линии не заметили этого. В итоге гол не был засчитан.Счет открыли хозяева поля. На 60-й минуте гол забил Родриго Морено. «Барселоне» удалось отыграться: на 83-й минуте Альба с подачи Месси отправил мяч в ворота «Валенсии».Отметим, что обе команды еще ни разу не проигрывали в этом сезоне чемпионата. «Барселона» с 35 очками занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, а «Валенсия» с 31 баллом оказалась на строчку ниже.В следующем туре «Барселона» 2 декабря примет «Сельту», «Валенсия» сыграет на выезде с «Хетафе».