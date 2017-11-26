Сборная Франции по теннису в 10-й раз завоевала Кубок Дэвиса

Национальная команда Франции по теннису в очередной раз завоевала Кубок Дэвиса, обыграв в финале сборную Бельгии.

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В финале Кубка Дэвиса сборная Франции встретились с бельгийскими теннисистами во французской коммуне Вильнёв-д’Аск, одержав победу со счетом 3:2.



В пятом, решающем поединке француз Люка Пуй победил бельгийского теннисиста Стива Дарси со счетом 6:3, 6:1, 6:0.



Это уже 10-я победа Франции за всю историю этого турнира. Ранее французы завоевывали Кубок Дэвиса в 1927-м, 1928-м, 1929-м, 1930-м, 1931-м,1932-м, 1991-м, 1996-м и 2001 годах. А в прошлом году победа досталась сборной Аргентины, которая одержала верх над командой Хорватии.

