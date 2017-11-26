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    Сотни туристов застряли на Бали из-за извержения вулкана

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    Сотни туристов застряли на Бали из-за извержения вулкана

    Сотни туристов застряли на Бали <nobr>из-за</nobr> извержения вулкана

    Более двух тысяч туристов не могут вылететь с острова Бали из-за извержения вулкана Агунг.

    Из-за облака пепла власти были вынуждены закрыть аэропорт на острове Ломбок. Аэропорт Нгурах-Рай на Бали пока функционирует, однако власти предупредили о возможном закрытии и этой воздушной гавани.

    Глава Агентства метеорологии и климата Индонезии: «Если облако пепла приблизится к аэропорту, мы немедленно его закроем. Выбора у нас нет. Мы не будем рисковать».

    Большая часть полетов внутри страны пока выполняется в штатном режиме, однако многие международные рейсы и вылеты отменены.

    смотретьИзвержение вулкана на Бали
    Извержение вулкана на Бали
    Первое за неделю извержение вулкана Агунг произошло 21 ноября. Дым из вулкана поднялся на высоту 700 метров от кратера. В эти выходные началось второе извержение, вулкан не выбрасывал лаву, однако столб дыма поднялся на высоту 4 тысячи метров, в связи с чем ему был присвоен наивысший уровень угрозы для воздушного транспорта.

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