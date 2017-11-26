Въехавший в толпу пешеходов в Германии водитель оказался выходцем из Сирии

Полиция сообщила, что водитель, который сегодня утром врезался в группу пешеходов, по всей видимости, является выходцем из Сирии.
В правоохранительных органах уточнили, что мужчина, сбивший группу пешеходов, проживает в немецком Куксхафене, но, по-видимому, он является выходцем из САР. Правоохранители проверяют все версии случившегося. Пока стражи порядка не знают наверняка, было произошедшее случайным ДТП или же водитель намеренно врезался в толпу.
По предварительным данным, аварии предшествовал конфликт, который случился на дискотеке или возле здания, где она проходила. Наезд произошел как раз возле клуба, передает ТАСС.
Установлено, что за рулем находился 29-летний мужчина. Предположительно, он был пьян. Виновник аварии задержан.
При наезде пострадали шесть человек, но пятеро из них уже покинули больницу. Сообщается, что среди пострадавших иностранцев нет.
По предварительным данным, аварии предшествовал конфликт, который случился на дискотеке или возле здания, где она проходила. Наезд произошел как раз возле клуба, передает ТАСС.
Установлено, что за рулем находился 29-летний мужчина. Предположительно, он был пьян. Виновник аварии задержан.
При наезде пострадали шесть человек, но пятеро из них уже покинули больницу. Сообщается, что среди пострадавших иностранцев нет.
Комментарии