Ополченцы рассказали о появлении в Донбассе опасных украинских «ведьм»

Украинская армия нагло нарушила перемирие. Если раньше ВСУ все списывали на непокорные добровольческие батальоны и занимались ползучей экспансией в зону соприкосновения, а жители Донбасса отбивались, позиционные бои шли
как-то под покровом ночи и на грани минских соглашений, то теперь — настоящее наступление.
Окраина Горловки, поселок Зайцево, который уже полтора года разделен фронтом на две части. Пользуясь молчанием ОБСЕ, подконтрольные Киеву солдаты подобрались вплотную к основной опорной точке ополченцев. Если раньше в расположенной в этом районе школе простреливали каждое окно, то теперь в окна могут заглянуть: дистанция ничтожна, солдаты ДНР ждут штурма зданий и окопов.
Половодье в окопах, по щиколотку воды, но приходится постоянно перемещаться — украинские войска могут атаковать и днем и ночью. Наплевав на минские договоренности, ВСУ на днях заняли деревни в серой зоне — деревни и дороги заминировали и держат населенные пункты под своим контролем.
О порядках новой власти глава поделенного поселка Зайцево узнаёт от своих людей на украинской стороне: единственный источник хоть каких-то новостей. ОБСЕ молчит, ВСУ молчат, а любой оборонительный маневр ДНР назовут срывом минских соглашений. А ведь Киев даже не скрывает: хотели взять больше, но не вышло.
Позывной Хама, солдат ВС ДНР: «Мы стоим, на серые зоны не идем, а они лишний раз доказали, что им верить нельзя: при первой возможности делают продвижение».
Еще несколько сантиметров влево, и сегодня его бы поминали на девятый день.
Ислам Алибатыров, солдат ВС ДНР: «Сработал по мне снайпер, раздробило руку. Профессионал — дистанция около 1000 метров».
Незадолго до операции в нейтральной зоне в рядах ВСУ появились новые стрелки — снайперы такого класса пришли на фронт впервые. На позициях ДНР находят пристрелочные пули от биатлонных ружей, в радиоэфире ловят женские переговоры.
Позывной Шпрот, солдат ВС ДНР: «Их ведьмами называют. На бойничке, вот как мы сейчас стоим, могут поймать влегкую. В грудь, под сердце два выстрела одновременно, то есть работают синхронно».
Но самое тревожное сейчас — срочная ротация подразделений ВСУ на тех участках, где сорвалась атака: к годовщине «Евромайдана» обновили две бригады в Зайцеве. Информаторы с той стороны не умолкают: что-то готовят, ждите.
Подробности — в видеоматериале.
Половодье в окопах, по щиколотку воды, но приходится постоянно перемещаться — украинские войска могут атаковать и днем и ночью. Наплевав на минские договоренности, ВСУ на днях заняли деревни в серой зоне — деревни и дороги заминировали и держат населенные пункты под своим контролем.
О порядках новой власти глава поделенного поселка Зайцево узнаёт от своих людей на украинской стороне: единственный источник хоть каких-то новостей. ОБСЕ молчит, ВСУ молчат, а любой оборонительный маневр ДНР назовут срывом минских соглашений. А ведь Киев даже не скрывает: хотели взять больше, но не вышло.
Позывной Хама, солдат ВС ДНР: «Мы стоим, на серые зоны не идем, а они лишний раз доказали, что им верить нельзя: при первой возможности делают продвижение».
Еще несколько сантиметров влево, и сегодня его бы поминали на девятый день.
Ислам Алибатыров, солдат ВС ДНР: «Сработал по мне снайпер, раздробило руку. Профессионал — дистанция около 1000 метров».
Незадолго до операции в нейтральной зоне в рядах ВСУ появились новые стрелки — снайперы такого класса пришли на фронт впервые. На позициях ДНР находят пристрелочные пули от биатлонных ружей, в радиоэфире ловят женские переговоры.
Позывной Шпрот, солдат ВС ДНР: «Их ведьмами называют. На бойничке, вот как мы сейчас стоим, могут поймать влегкую. В грудь, под сердце два выстрела одновременно, то есть работают синхронно».
Но самое тревожное сейчас — срочная ротация подразделений ВСУ на тех участках, где сорвалась атака: к годовщине «Евромайдана» обновили две бригады в Зайцеве. Информаторы с той стороны не умолкают: что-то готовят, ждите.
Подробности — в видеоматериале.
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