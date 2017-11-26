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    Пламенная речь Порошенко не впечатлила участников «Восточного партнерства». Брюссель, Порошенко, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПламенная речь Порошенко не впечатлила участников «Восточного партнерства»

    Пламенная речь Порошенко не впечатлила участников «Восточного партнерства»

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    Пламенная речь Порошенко не впечатлила участников «Восточного партнерства»

    Пламенная речь Порошенко не впечатлила участников «Восточного партнерства»

    Пламенная речь Порошенко не впечатлила участников «Восточного партнерства»

      Украина, отправившаяся в Европу и надеющаяся, что Евросоюз решит ее проблемы, вдруг столкнулась с неожиданным: у Евросоюза свои проблемы, в том числе из-за Украины.

      Евроассоциация, с которой начался весь украинский кризис, вдруг превратилась из списка желаний в список обязательств. Оказалось, что европейцы готовы давать деньги, но в кредит. Готовы помогать, но требуют бороться с коррупцией и задают вопросы: «Где деньги, Киев?».

      На саммите «Восточное партнерство» вдруг выяснилось, что никто не хочет прописывать интересы Украины отдельной строкой. В итоговом коммюнике нет ни слова про Крым, про Донбасс, как того требовал Порошенко. Причем президент Украины даже пригрозил, что не поедет с такими формулировками. В итоге приехал, как и остальные. И столкнулись с тем, что им сходу заявили в лоб: «Денег нет». А проблемы есть.

      Пётр Порошенко, президент Украины: «Украина рассчитывает на так называемые четыре союза — энергетический союз, цифровой единый рынок, таможенный союз и ассоциацию с Шенгенской зоной. Мы хотим больше Европы в Украине».

      Порошенко, заикнувшийся о едином энергетическом рынке, слышит от поляков в ответ: не поддержим, до тех пор, пока Бандеру славите. Все, в чем Польша точно совпадает с Москвой, — это отношение к украинским националистам, которых Варшава никогда не простит за Волынскую резню.

      Еврокомиссары отвечают про Шенгенскую зону: нет. В тот момент, когда речь идет о восстановлении границ из-за террористов и беженцев, расширять Шенген бессмысленно.

      Европейцы явно не настроены шутить. Их жесткое коммюнике: наша позиция остается прежней, нам важны европейские устремления стран «Восточного партнерства», то есть Украины, Молдовы, Азербайджана, теперь еще Армении, но не видим их европейского будущего.

      Подробности — в материале программы.

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