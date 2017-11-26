Число пострадавших из-за обвалившегося пола в клубе на Тенерифе возросло до 40

Мэр города Адехе, где во время дискотеки в ночном клубе произошло обрушение, привел новые данные о количестве пострадавших.
По словам мэра Хосе Мигеля Родригеса, число пострадавших при обрушении части пола в танцевальном зале увеличилось до 40. Ранее сообщалось о 22 раненых, которых доставили в больницу. Но позднее еще 18 человек самостоятельно обратились за медпомощью, передает РИА Новости.
По словам Родригеса, в связи с инцидентом в ночном клубе «Баттерфляй Диско Паб» начато судебное и административное расследование для выяснения причин обрушения.
ЧП случилось во время дискотеки в городе Адехе на юге острова Тенерифе. На первом этаже обвалился пол и десятки людей провалились в подвал — они рухнули с высоты примерно одного этажа.
По словам Родригеса, в связи с инцидентом в ночном клубе «Баттерфляй Диско Паб» начато судебное и административное расследование для выяснения причин обрушения.
ЧП случилось во время дискотеки в городе Адехе на юге острова Тенерифе. На первом этаже обвалился пол и десятки людей провалились в подвал — они рухнули с высоты примерно одного этажа.
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