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    Число пострадавших из-за обвалившегося пола в клубе на Тенерифе возросло до 40

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    Число пострадавших из-за обвалившегося пола в клубе на Тенерифе возросло до 40

    Число пострадавших <nobr>из-за</nobr> обвалившегося пола в клубе на Тенерифе возросло до 40

    Мэр города Адехе, где во время дискотеки в ночном клубе произошло обрушение, привел новые данные о количестве пострадавших.

    По словам мэра Хосе Мигеля Родригеса, число пострадавших при обрушении части пола в танцевальном зале увеличилось до 40. Ранее сообщалось о 22 раненых, которых доставили в больницу. Но позднее еще 18 человек самостоятельно обратились за медпомощью, передает РИА Новости.

    По словам Родригеса, в связи с инцидентом в ночном клубе «Баттерфляй Диско Паб» начато судебное и административное расследование для выяснения причин обрушения.

    смотретьНа Тенерифе в клубе провалился пол: более 20 пострадавших
    На Тенерифе в клубе провалился пол: более 20 пострадавших
    ЧП случилось во время дискотеки в городе Адехе на юге острова Тенерифе. На первом этаже обвалился пол и десятки людей провалились в подвал — они рухнули с высоты примерно одного этажа.

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