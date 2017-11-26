Голову статуи Ленина пробили кувалдой после митинга в Кривом Роге: видео

Голову статуи Владимира Ленина разбили кувалдой в украинском городе Кривой Рог после
митинга-реквиема возле памятника жертвам голодомора.
Как сообщает местное издание «Depo.Днепр», «на улицах Кривого Рога была проведена „Молчаливая хода“, которая закончилась у памятника жертвам голодомора и политических репрессий».
«Depo.Днепр»: «После окончания митинга-реквиема возле памятника жертвам голодомора были уничтожены остатки памятника Ленину, который еще недавно стоял в Криворожском районе».
Накануне на Украине прошел День памяти жертв голодомора. Объявив голодомор геноцидом и актом «тоталитарного террора» против украинцев, власти Украины добиваются от мирового сообщества признания того же. В России действия Киева воспринимаются как попытка «политизировать историю», внести «недоверие и враждебность в отношения двух стран, поссорить народы Украины и России».
«Depo.Днепр»: «После окончания митинга-реквиема возле памятника жертвам голодомора были уничтожены остатки памятника Ленину, который еще недавно стоял в Криворожском районе».
Накануне на Украине прошел День памяти жертв голодомора. Объявив голодомор геноцидом и актом «тоталитарного террора» против украинцев, власти Украины добиваются от мирового сообщества признания того же. В России действия Киева воспринимаются как попытка «политизировать историю», внести «недоверие и враждебность в отношения двух стран, поссорить народы Украины и России».
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