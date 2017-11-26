Российские бомбардировщики ударили по объектам ИГ в Дейр-эз-Зоре

Дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по объектам террористов в районе
Дейр-эз-Зора.
Уточняется, что целями были опорные пункты и скопление боевиков запрещенной в РФ группировки «Исламское государство». Данные объективного контроля подтвердили поражение всех объектов.
Минобороны РФ: «26 ноября 2017 года шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли групповой удар по объектам террористов ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор. Взлетев с аэродрома на территории Российской Федерации, самолеты поразили опорные пункты и скопление боевиков в долине реки Евфрат».
Накануне Минобороны РФ также сообщало об ударе российских дальних бомбардировщиков в Сирии. Шесть Ту-22М3 нанесли удар по объектам ИГИЛ на северо-востоке Сирии.
Минобороны РФ: «26 ноября 2017 года шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли групповой удар по объектам террористов ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор. Взлетев с аэродрома на территории Российской Федерации, самолеты поразили опорные пункты и скопление боевиков в долине реки Евфрат».
Накануне Минобороны РФ также сообщало об ударе российских дальних бомбардировщиков в Сирии. Шесть Ту-22М3 нанесли удар по объектам ИГИЛ на северо-востоке Сирии.
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