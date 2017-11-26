Россиянин задержан в Японии по подозрению в браконьерстве

В экономической зоне Японии задержали гражданина РФ, капитана корабля. Власти страны подозревают россиянина в браконьерстве.
Владислав Мятец управлял судном под флагом Сьерра-Леоне. По данным местных СМИ, корабль занимался незаконным промыслом краба.
Экипаж состоял из 18 человек. О гражданстве остальных 17 членов экипажа не сообщается. Судно переправили в порт Момбецу.
Российские дипломаты подтвердили задержание соотечественника японскими властями, сообщает РИА Новости.
Сергей Коняев, третий секретарь генконсульства РФ в Саппоро: «Управление безопасности на море по городу Момбецу (Хоккайдо) сообщило нам, что в исключительной экономической зоне Японии было задержано судно под флагом Сьерра-Леоне по подозрению в ведении незаконного промысла. Задержан его капитан, гражданин Российской Федерации Владислав Мятец. До настоящего времени просьб об оказании помощи в генконсульство не поступало».
Экипаж состоял из 18 человек. О гражданстве остальных 17 членов экипажа не сообщается. Судно переправили в порт Момбецу.
Российские дипломаты подтвердили задержание соотечественника японскими властями, сообщает РИА Новости.
Сергей Коняев, третий секретарь генконсульства РФ в Саппоро: «Управление безопасности на море по городу Момбецу (Хоккайдо) сообщило нам, что в исключительной экономической зоне Японии было задержано судно под флагом Сьерра-Леоне по подозрению в ведении незаконного промысла. Задержан его капитан, гражданин Российской Федерации Владислав Мятец. До настоящего времени просьб об оказании помощи в генконсульство не поступало».
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