ЦСКА обыграл «Рубин» в Казани и вернулся в тройку лидеров

Московский ЦСКА обыграл казанский «Рубин» в гостевом матче 18-го тура чемпионата России по футболу.

Матч в Казани завершился с минимальным счетом 1:0 в пользу гостей. Автором победного гола на 45-й минуте встречи стал Понтус Вернблум. При этом в компенсированное ко второму тайму время полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо не реализовал пенальти.



Эта победа позволила армейцам вернуться на третью строчку турнирной таблицы РФПЛ. Ранее сегодня красно-синих сместил с нее «Краснодар», обыгравший в Екатеринбурге «Урал» — 1:0.



Серия «Рубина» без побед продлилась до пяти мячей. Команда осталась на 11-м месте.