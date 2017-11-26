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    «Дай бог, троечка»: звездные участники географического диктанта поделились впечатлениями. география и топонимика, знаменитости, Меньшов, образование, Шойгу. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Дай бог, троечка»: звездные участники географического диктанта поделились впечатлениями

    «Дай бог, троечка»: звездные участники географического диктанта поделились впечатлениями

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    «Дай бог, троечка»: звездные участники географического диктанта поделились впечатлениями

    «Дай бог, троечка»: звездные участники географического диктанта поделились впечатлениями

    «Дай бог, троечка»: звездные участники географического диктанта поделились впечатлениями

      В этом году географический диктант пишут не только в России — акция впервые проходит в Великобритании, Австралии, Норвегии, Сирии, Турции, Китае и других странах. Участникам необходимо пройти специальный тест по географии России, показать владение терминами и умение работать с картами. У каждого региона был свой вариант заданий.

      В Москве большинство желающих проверить свои знания по географии собралось на Воробьёвых горах — в здании МГУ. Среди них оказалось немало звезд, в том числе ведущий НТВ Пётр Кулешов.

      Пётр Кулешов, ведущий программы «Своя игра»: «Все вопросы хорошие, особенно симпатичные те, где нужно было по отрывкам литературных произведений опознать ту или иную географическую местность. Это здорово».

      Тридцать вопросов о природе, народах и даже истории России — географический диктант помогает людям не столько проверить знания, сколько узнать что-то новое о своей стране. Тесты выходят далеко за рамки школьной программы. Даже некогда отличник Владимир Меньшов скромно оценил свои результаты.

      Владимир Меньшов, народный артист РФСР: «Несколько разочарован своими результатами, потому что оказалось, очень серьезные вопросы, к которым я не слишком готов. Я получил удовольствие, хотя и, повторяю, думаю, что у меня, дай бог, троечка».

      К третьему году географический диктант впервые вышел за рамки страны. Тесты сдают в Китае, Турции, Австралии, Аргентине, в поездах, на крейсерах и ледоколах — в 2017 году число площадок выросло почти до 2 500. Среди участников — суворовцы, студенты, пенсионеры. Всего организаторы ожидают 300 тысяч.

      Сергей Шойгу, министр обороны РФ, руководитель РГО: «Появились вопросы, на которые надо было либо искать подсказку, либо советоваться с теми, кто действительно знает географию намного лучше, чем я. На мой взгляд, это показатель отношения к своей стране, к своей родине, любви к своей родине».

      Ведущими диктанта в этом году стали известные исследователи. В московском дворце пионеров задания раздавал знаменитый покоритель Арктики Матвей Шпаро.

      Матвей Шпаро, полярник: «С моей точки зрения, главная цель — это привлечение внимания к географии нашей огромной страны».

      Правильные ответы участники диктанта узнают только 1 декабря. Все результаты появятся на сайте Российского географического общества. Там же можно пройти и онлайн-тест. Как и на самом диктанте, подсматривать и пользоваться Интернетом никто не запрещает.

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