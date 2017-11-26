Появилось видео нападения мужчины с ножом на полицейских в Дагестане

Нападение произошло на перроне станции Кизилюрт, неподалеку от входа в зал ожидания. Один из стражей порядка получил резаную рану щеки.
Нападение произошло сегодня утром примерно в 9:30. Случившееся зафиксировала камера видеонаблюдения.
На кадрах видно, как неизвестный приближается к двоим полицейским, обеспечивающим общественный порядок на перроне. В какой-то момент он резко подскочил к одному из стражей порядка и ударил его ножом по лицу, второй правоохранитель успел выхватить оружие. Он выстрелил в нападавшего, который пытался сбежать с места преступления.
В региональном СУ СК сообщили, что по факту нападения было возбуждено уголовное дело.
Раненый преступник были госпитализирован. Также в больницу доставили пострадавшего правоохранителя — у него резаная рана щеки.
На кадрах видно, как неизвестный приближается к двоим полицейским, обеспечивающим общественный порядок на перроне. В какой-то момент он резко подскочил к одному из стражей порядка и ударил его ножом по лицу, второй правоохранитель успел выхватить оружие. Он выстрелил в нападавшего, который пытался сбежать с места преступления.
В региональном СУ СК сообщили, что по факту нападения было возбуждено уголовное дело.
Раненый преступник были госпитализирован. Также в больницу доставили пострадавшего правоохранителя — у него резаная рана щеки.
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