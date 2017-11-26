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    Еще один британский лейборист скончался после секс-скандала

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    Еще один британский лейборист скончался после секс-скандала

    Еще один британский лейборист скончался после <nobr>секс-скандала</nobr>

    Второй за месяц представитель британской Лейбористской партии неожиданно умер после обвинений в непристойном поведении.

    Не успели утихнуть страсти вокруг самоубийства члена Лейбористской партии Карла Сарджента, как в СМИ появилась информация о смерти его однопартийца.

    Умер мужчина, работавший в штаб-квартире партии в центральной части Лондона. На прошлой неделе он был «отстранен в связи с обвинениями, связанными с порнографией». По словам одного из источников The Sunday Times, сотрудник канцелярии подставлял лица различных людей к фотографиям порнозвезд.

    Официальный представитель Лейбористской партии: «Сотрудник канцелярии Лейбористской партии скончался неожиданно. Наши мысли и глубокие соболезнования обращены к его семье, друзьям и коллегам, нужно уважать неприкосновенность частной жизни».

    Ранее был найден мертвым министр правительства Уэльса и член Лейбористской партии Карл Сарджент. По некоторым данным, мужчина совершил самоубийство. 3 ноября его лишили должности в правительстве после того, как несколько женщин выступили против него с обвинениями.

    смотретьМинистр обороны Великобритании подал в отставку после обвинений в домогательствах
    Министр обороны Великобритании подал в отставку после обвинений в домогательствах
    До этого из-за обвинений в сексуальных домогательствах в отставку подал министр обороны Великобритании Майкл Фэллон. Причиной ухода назвали инцидент 15-летней давности, когда он на одной из конференций положил руку на коленку журналистки.

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