Еще один британский лейборист скончался после секс-скандала

Второй за месяц представитель британской Лейбористской партии неожиданно умер после обвинений в непристойном поведении.
Не успели утихнуть страсти вокруг самоубийства члена Лейбористской партии Карла Сарджента, как в СМИ появилась информация о смерти его однопартийца.
Умер мужчина, работавший в штаб-квартире партии в центральной части Лондона. На прошлой неделе он был «отстранен в связи с обвинениями, связанными с порнографией». По словам одного из источников The Sunday Times, сотрудник канцелярии подставлял лица различных людей к фотографиям порнозвезд.
Официальный представитель Лейбористской партии: «Сотрудник канцелярии Лейбористской партии скончался неожиданно. Наши мысли и глубокие соболезнования обращены к его семье, друзьям и коллегам, нужно уважать неприкосновенность частной жизни».
Ранее был найден мертвым министр правительства Уэльса и член Лейбористской партии Карл Сарджент. По некоторым данным, мужчина совершил самоубийство. 3 ноября его лишили должности в правительстве после того, как несколько женщин выступили против него с обвинениями.
До этого из-за обвинений в сексуальных домогательствах в отставку подал министр обороны Великобритании Майкл Фэллон. Причиной ухода назвали инцидент 15-летней давности, когда он на одной из конференций положил руку на коленку журналистки.
Умер мужчина, работавший в штаб-квартире партии в центральной части Лондона. На прошлой неделе он был «отстранен в связи с обвинениями, связанными с порнографией». По словам одного из источников The Sunday Times, сотрудник канцелярии подставлял лица различных людей к фотографиям порнозвезд.
Официальный представитель Лейбористской партии: «Сотрудник канцелярии Лейбористской партии скончался неожиданно. Наши мысли и глубокие соболезнования обращены к его семье, друзьям и коллегам, нужно уважать неприкосновенность частной жизни».
Ранее был найден мертвым министр правительства Уэльса и член Лейбористской партии Карл Сарджент. По некоторым данным, мужчина совершил самоубийство. 3 ноября его лишили должности в правительстве после того, как несколько женщин выступили против него с обвинениями.
До этого из-за обвинений в сексуальных домогательствах в отставку подал министр обороны Великобритании Майкл Фэллон. Причиной ухода назвали инцидент 15-летней давности, когда он на одной из конференций положил руку на коленку журналистки.
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