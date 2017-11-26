В Армавире разыскивают участника перестрелки в ресторане

После стрельбы в армавирском ресторане, в результате которой погибли три человека, следствие объявило в розыск предполагаемого участника конфликта.
В Краснодарском крае разыскивают мужчину, который, предположительно, был одним из участников конфликта в ресторане в Армавире и скрылся после стрельбы. Об этом сообщила официальный представитель СУ СКР по краю Наталья Смяцкая, передает «Интерфакс».
Наталья Смяцкая: «Сотрудники правоохранительных органов ориентированы на поиск и задержание предполагаемого соучастника перестрелки в ресторане Армавира в ночь на воскресенье. Проводится необходимый комплекс оперативных мероприятий».
Полиция распространила ориентировку — разыскивается 35-летний местный житель Мухтар Малсюгенов. По данным правоохранителей, он вооружен травматическим пистолетом Rubber калибра 45 мм. Малсюгенов может передвигаться на автомобилях BMW X5 или Mercedes Benz E200.
Напомним, минувшей ночью в армавирском ресторане между посетителями произошла бытовая ссора, которая переросла в перестрелку. Один мужчина погиб на месте, двое раненых скончались позднее в больнице. Среди жертв стрельбы — офицер Росгвардии, который стал свидетелем конфликта и попытался его предотвратить. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство двух и более человек».
Наталья Смяцкая: «Сотрудники правоохранительных органов ориентированы на поиск и задержание предполагаемого соучастника перестрелки в ресторане Армавира в ночь на воскресенье. Проводится необходимый комплекс оперативных мероприятий».
Полиция распространила ориентировку — разыскивается 35-летний местный житель Мухтар Малсюгенов. По данным правоохранителей, он вооружен травматическим пистолетом Rubber калибра 45 мм. Малсюгенов может передвигаться на автомобилях BMW X5 или Mercedes Benz E200.
Напомним, минувшей ночью в армавирском ресторане между посетителями произошла бытовая ссора, которая переросла в перестрелку. Один мужчина погиб на месте, двое раненых скончались позднее в больнице. Среди жертв стрельбы — офицер Росгвардии, который стал свидетелем конфликта и попытался его предотвратить. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство двух и более человек».
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