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    Пожар уничтожил часть палаточного городка Саакашвили в Киеве: фото

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    • Фото: nashkiev.ua
    Пожар уничтожил часть палаточного городка Саакашвили в Киеве: фото

    Пожар уничтожил часть палаточного городка Саакашвили в Киеве: фото

    Пожар уничтожил часть палаточного городка Саакашвили в Киеве: фото
  • Фото: nashkiev.ua

    • В палаточном городке сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Киеве произошел пожар.

    По данным Национальной полиции Украины, пожар произошел сегодня утром. Он уничтожил одну из установленных палаток, установленных неподалеку от Верховной рады в центре Киева.

    По версии спасателей, палатка могла загореться из-за установленной там печки-буржуйки. Полиция проводит проверку по данному факту.

    Сторонники Саакашвили митингуют у стен Рады с 17 октября. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, провести избирательную реформу и принять закон о создании антикоррупционного суда.

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    Огнем и мечом: Саакашвили мобилизует армию националистов для свержения Порошенко
    На прошлой неделе Саакашвили заявил, что готов стать премьер-министром Украины. Также он объявил, что 3 декабря начнется «народный импичмент» Порошенко.

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