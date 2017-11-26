Пожар уничтожил часть палаточного городка Саакашвили в Киеве: фото

смотреть Огнем и мечом: Саакашвили мобилизует армию националистов для свержения Порошенко

По данным Национальной полиции Украины, пожар произошел сегодня утром. Он уничтожил одну из установленных палаток, установленных неподалеку от Верховной рады в центре Киева.По версии спасателей, палатка могла загореться из-за установленной там печки-буржуйки. Полиция проводит проверку по данному факту.Сторонники Саакашвили митингуют у стен Рады с 17 октября. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, провести избирательную реформу и принять закон о создании антикоррупционного суда.На прошлой неделе Саакашвили заявил, что готов стать премьер-министром Украины. Также он объявил, что 3 декабря начнется «народный импичмент» Порошенко.