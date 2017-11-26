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    Буш-старший стал самым пожилым экс-президентом США

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    <nobr>Буш-старший</nobr> стал самым пожилым <nobr>экс-президентом</nobr> США

    Буш-старший стал самым пожилым экс-президентом США

    <nobr>Буш-старший</nobr> стал самым пожилым <nobr>экс-президентом</nobr> США
  • Фото: Associated Press © 2017, David J. Phillip

    • Джордж Буш — старший установил своеобразный рекорд в американской истории, став самым пожилым из здравствующих экс-президентов.

    Накануне 41-му американскому лидеру исполнилось 93 года и 166 дней, что на один день больше, чем было предыдущему «рекордсмену», 38-му президенту США Джеральду Форду. Руководивший страной с 1974-го по 1977 год политик скончался 26 декабря 2006 года, когда ему было 93 года 165 дней.

    На поставленный Бушем-старшим рекорд первым обратил внимание в своем Twitter 15-летний школьник из Сент-Луиса (штат Миссури) Гейб Флайшер, который активно следит за политической жизнью в стране.







    смотретьБуша-старшего обвинили в домогательствах в офисе ЦРУ
    Буша-старшего обвинили в домогательствах в офисе ЦРУ
    В этом году ветерана американской политики обвинили в сексуальных домогательствах. Поговаривают, что 14 лет назад Джордж Буш — старший схватил за ягодицы 16-летнюю Рослин Корриган. Причем все это произошло в офисе ЦРУ, куда девушка приехала вместе с отцом, который был сотрудником спецслужбы.

    Корриган — далеко не первая, кто обвиняет Буша-старшего в домогательствах. До нее это сделали еще пять женщин. Буш по существу признал справедливость этих обвинений и попросил через своего пресс-секретаря прощения у пострадавших.

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