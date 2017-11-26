Буш-старший стал самым пожилым экс-президентом США

Джордж Буш — старший установил своеобразный рекорд в американской истории, став самым пожилым из здравствующих
экс-президентов.
Накануне 41-му американскому лидеру исполнилось 93 года и 166 дней, что на один день больше, чем было предыдущему «рекордсмену», 38-му президенту США Джеральду Форду. Руководивший страной с 1974-го по 1977 год политик скончался 26 декабря 2006 года, когда ему было 93 года 165 дней.
На поставленный Бушем-старшим рекорд первым обратил внимание в своем Twitter 15-летний школьник из Сент-Луиса (штат Миссури) Гейб Флайшер, который активно следит за политической жизнью в стране.
В этом году ветерана американской политики обвинили в сексуальных домогательствах. Поговаривают, что 14 лет назад Джордж Буш — старший схватил за ягодицы 16-летнюю Рослин Корриган. Причем все это произошло в офисе ЦРУ, куда девушка приехала вместе с отцом, который был сотрудником спецслужбы.
Корриган — далеко не первая, кто обвиняет Буша-старшего в домогательствах. До нее это сделали еще пять женщин. Буш по существу признал справедливость этих обвинений и попросил через своего пресс-секретаря прощения у пострадавших.
На поставленный Бушем-старшим рекорд первым обратил внимание в своем Twitter 15-летний школьник из Сент-Луиса (штат Миссури) Гейб Флайшер, который активно следит за политической жизнью в стране.
Milestone today: At 93 years and 166 days, @GeorgeHWBush becomes the longest-lived President in U.S. history, surpassing Gerald Ford.— Gabe Fleisher (@WakeUp2Politics) 25 ноября 2017 г.
U. S. Presidents by longevity, as of today:— Gabe Fleisher (@WakeUp2Politics) 25 ноября 2017 г.
— @GeorgeHWBush: 93 years, 166 days
— Gerald Ford: 93 years, 165 days
— Ronald Reagan: 93 years, 120 days
— Jimmy Carter: 93 years, 55 days
— John Adams: 90 years, 247 days
— Herbert Hoover: 90 years, 71 days
В этом году ветерана американской политики обвинили в сексуальных домогательствах. Поговаривают, что 14 лет назад Джордж Буш — старший схватил за ягодицы 16-летнюю Рослин Корриган. Причем все это произошло в офисе ЦРУ, куда девушка приехала вместе с отцом, который был сотрудником спецслужбы.
Корриган — далеко не первая, кто обвиняет Буша-старшего в домогательствах. До нее это сделали еще пять женщин. Буш по существу признал справедливость этих обвинений и попросил через своего пресс-секретаря прощения у пострадавших.
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