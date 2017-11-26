ЕС назвал угрозой российский закон о СМИ-иноагентах

Новый российский закон о
СМИ-иноагентах угрожает свободе прессы. Об этом заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы.
Представитель Европейской внешнеполитической службы: «Законодательство об иностранных агентах идет вразрез с обязательствами и обязанностями России в области прав человека».
По его словам, распространение действия закона «представляет дополнительную угрозу для свободных и независимых СМИ и доступа к информации и является еще одной попыткой сократить пространство для независимых голосов в России», сообщает «Интерфакс».
Президент Владимир Путин подписал закон о статусе иноагентов для СМИ 25 ноября. Согласно этому документу, иноагентами могут быть признаны СМИ, которые получают финансирование от иностранных государств или организаций. Это решение стало ответом на действия американских властей, которые внесли компанию T&R Productions LLC, обслуживающую RT America, в список иноагентов.
По его словам, распространение действия закона «представляет дополнительную угрозу для свободных и независимых СМИ и доступа к информации и является еще одной попыткой сократить пространство для независимых голосов в России», сообщает «Интерфакс».
Президент Владимир Путин подписал закон о статусе иноагентов для СМИ 25 ноября. Согласно этому документу, иноагентами могут быть признаны СМИ, которые получают финансирование от иностранных государств или организаций. Это решение стало ответом на действия американских властей, которые внесли компанию T&R Productions LLC, обслуживающую RT America, в список иноагентов.
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