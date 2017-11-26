Впавшую в кому россиянку доставили из Таиланда в Челябинск

Спецборт с Мариной Логиновой, которая впала в кому во время отдыха в Таиланде, приземлился в Челябинске.
Самолет с россиянкой на борту прибыл в аэропорт Челябинска в ночь на воскресенье, сообщили в Минздраве региона. В ведомстве также рассказали, что состояние пострадавшей оценивается как тяжелое, передает РИА Новости.
Мария Хворостова, официальный представитель регионального Минздрава: «Спецборт с пострадавшей сегодня ночью прибыл в Челябинск. Перелет она перенесла хорошо. В аэропорту ее встретил реанимобиль, который доставил Логинову в областную клиническую больницу. В настоящее время она находится в реанимации на искусственной вентиляции легких».
Тяжелую черепно-мозговую травму Марина Логинова получила 31 октября, упав с велосипеда, у которого отказали тормоза. С тех пор россиянка перенесла четыре операции. Родственники Марины сообщили, что сбор средств для ее лечения в Таиланде в настоящее время закрыт, и выразили благодарность всем, кто помог в трудную минуту.
Мария Хворостова, официальный представитель регионального Минздрава: «Спецборт с пострадавшей сегодня ночью прибыл в Челябинск. Перелет она перенесла хорошо. В аэропорту ее встретил реанимобиль, который доставил Логинову в областную клиническую больницу. В настоящее время она находится в реанимации на искусственной вентиляции легких».
Тяжелую черепно-мозговую травму Марина Логинова получила 31 октября, упав с велосипеда, у которого отказали тормоза. С тех пор россиянка перенесла четыре операции. Родственники Марины сообщили, что сбор средств для ее лечения в Таиланде в настоящее время закрыт, и выразили благодарность всем, кто помог в трудную минуту.
Комментарии