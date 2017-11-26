Пушков ответил на претензии США к российскому закону о СМИ-иноагентах

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков переадресовал претензии Соединенных Штатов к российскому закону о
СМИ-иноагентах к Минюсту США.
Директор американского Совета управляющих по вопросам вещания (BBG) Джон Лансинг выпустил заявление по поводу вступления в России в силу поправок о СМИ — иностранных агентах. Он счел, что новый закон не является зеркальным ответом «по принципу взаимности» на ограничение работы российских RT и Sputnik в США. На его слова ответил сенатор Алексей Пушков.
Алексей Пушков: «США не увидели принципа взаимности в российском законе о СМИ-иноагентах. Но мы обещали зеркальность, а не симметрию. Все претензии — к Минюсту США».
Алексей Пушков: «Минюст США заявил RT: „Регистрируйтесь и будете работать“. Мы говорим то же самое. СМИ США не закрывают. Но им придется стать иноагентами».
Напомним, президент Владимир Путин подписал закон о статусе иноагентов для СМИ накануне. Согласно этому документу, иноагентами могут быть признаны СМИ, которые получают финансирование от иностранных государств или организаций. Решать, какие СМИ попадут в список иноагентов, будет Минюст.
Алексей Пушков: «США не увидели принципа взаимности в российском законе о СМИ-иноагентах. Но мы обещали зеркальность, а не симметрию. Все претензии — к Минюсту США».
США не увидели принципа взаимности в росс. законе о СМИ-иноагентах. Но мы обещали зеркальность,а не симметрию. Все претензии -к Минюсту США.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 26 ноября 2017 г.
Алексей Пушков: «Минюст США заявил RT: „Регистрируйтесь и будете работать“. Мы говорим то же самое. СМИ США не закрывают. Но им придется стать иноагентами».
Минюст США заявил РТ: «Регистрируйтесь и будете работать». Мы говорим то же самое. СМИ США не закрывают. Но им придется стать иноагентами.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 26 ноября 2017 г.
Напомним, президент Владимир Путин подписал закон о статусе иноагентов для СМИ накануне. Согласно этому документу, иноагентами могут быть признаны СМИ, которые получают финансирование от иностранных государств или организаций. Решать, какие СМИ попадут в список иноагентов, будет Минюст.
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