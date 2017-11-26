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    Пушков ответил на претензии США к российскому закону о СМИ-иноагентах

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    Пушков ответил на претензии США к российскому закону о СМИ-иноагентах

    Пушков ответил на претензии США к российскому закону о <nobr>СМИ-иноагентах</nobr>

    Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков переадресовал претензии Соединенных Штатов к российскому закону о СМИ-иноагентах к Минюсту США.

    Директор американского Совета управляющих по вопросам вещания (BBG) Джон Лансинг выпустил заявление по поводу вступления в России в силу поправок о СМИ — иностранных агентах. Он счел, что новый закон не является зеркальным ответом «по принципу взаимности» на ограничение работы российских RT и Sputnik в США. На его слова ответил сенатор Алексей Пушков.

    Алексей Пушков: «США не увидели принципа взаимности в российском законе о СМИ-иноагентах. Но мы обещали зеркальность, а не симметрию. Все претензии — к Минюсту США».



    Алексей Пушков: «Минюст США заявил RT: „Регистрируйтесь и будете работать“. Мы говорим то же самое. СМИ США не закрывают. Но им придется стать иноагентами».



    смотретьСовфед одобрил закон о СМИ — иностранных агентах
    Совфед одобрил закон о СМИ — иностранных агентах
    Напомним, президент Владимир Путин подписал закон о статусе иноагентов для СМИ накануне. Согласно этому документу, иноагентами могут быть признаны СМИ, которые получают финансирование от иностранных государств или организаций. Решать, какие СМИ попадут в список иноагентов, будет Минюст.

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