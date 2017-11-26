Ахмад аль-Каддафи: Путин и Трамп могут спасти мир только вместе. Эксклюзив НТВ

Ахмад
аль-Каддафи — брат полковника Муаммара Каддафи, его доверенное лицо для особых поручений, в интервью программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой прокомментировал события последних лет на Ближнем Востоке. Аль-Каддафи, чья страна стала жертвой больших интересов больших игроков, знает всех участников нынешней игры лично.
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Ахмад аль-Каддафи напомнил, что полковника Каддафи нет в живых уже шесть лет, а «ливийцы продолжают друг друга убивать».
Ахмад аль-Каддафи: «Значит, дело не в Каддафи, так же, как дело не в Асаде. Наша страна превратилась в странное нечто. И когда сейчас говорят, что в Ливии есть даже работорговля, кто это сделал? Те, кто ее разрушил. Те же лозунги демократии, что в Сирии, но что в итоге? Перед нами извинились. А кто будет теперь проводить работу над ошибками? Где эти европейские демократы? У них теперь у самих взрывы на улицах. ООН обещает нам помощь, мы сами пытаемся помириться — это все хорошо. Но в западных банках арестованы наши деньги — на что нам восстанавливать страну?»
Предотвратить новую кровавую войну на Ближнем Востоке, по мнению Ахмада аль-Каддафи, могут только президенты России и США и только совместными усилиями.
Ахмад аль-Каддафи: «Срочно нужны переговоры Путина и Трампа — это решит все проблемы. Они смогут только вместе противостоять этой игре, они оба из тех, кто решает проблемы. Но слишком многие заинтересованы, чтобы они никогда не договорились, и слишком многие хотят их использовать в своих целях. Я надеюсь, что оба это понимают. Я написал Трампу письмо с просьбой срочно объединить усилия с Россией — иначе Ливию не спасти.
Я молился, чтобы Трамп победил на выборах. Если бы к власти пришла Клинтон, Сирии бы уже не было. Это все понимают. Посмотрите, что на самом деле происходит: Запад попытался уничтожить четыре огромных арабских страны — Ирак, Ливию, Сирию, Йемен. Нас втянули в бессмысленные конфликты, в которых арабы убивают арабов. Если есть хоть малейший шанс, что Трамп и Путин договорятся, это спасет мир и, может быть, спасет то, что осталось от Ливии».
Полная версия интервью — в видеоматериале программы «Итоги недели».
Ахмад аль-Каддафи: «Значит, дело не в Каддафи, так же, как дело не в Асаде. Наша страна превратилась в странное нечто. И когда сейчас говорят, что в Ливии есть даже работорговля, кто это сделал? Те, кто ее разрушил. Те же лозунги демократии, что в Сирии, но что в итоге? Перед нами извинились. А кто будет теперь проводить работу над ошибками? Где эти европейские демократы? У них теперь у самих взрывы на улицах. ООН обещает нам помощь, мы сами пытаемся помириться — это все хорошо. Но в западных банках арестованы наши деньги — на что нам восстанавливать страну?»
Предотвратить новую кровавую войну на Ближнем Востоке, по мнению Ахмада аль-Каддафи, могут только президенты России и США и только совместными усилиями.
Ахмад аль-Каддафи: «Срочно нужны переговоры Путина и Трампа — это решит все проблемы. Они смогут только вместе противостоять этой игре, они оба из тех, кто решает проблемы. Но слишком многие заинтересованы, чтобы они никогда не договорились, и слишком многие хотят их использовать в своих целях. Я надеюсь, что оба это понимают. Я написал Трампу письмо с просьбой срочно объединить усилия с Россией — иначе Ливию не спасти.
Я молился, чтобы Трамп победил на выборах. Если бы к власти пришла Клинтон, Сирии бы уже не было. Это все понимают. Посмотрите, что на самом деле происходит: Запад попытался уничтожить четыре огромных арабских страны — Ирак, Ливию, Сирию, Йемен. Нас втянули в бессмысленные конфликты, в которых арабы убивают арабов. Если есть хоть малейший шанс, что Трамп и Путин договорятся, это спасет мир и, может быть, спасет то, что осталось от Ливии».
Полная версия интервью — в видеоматериале программы «Итоги недели».
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