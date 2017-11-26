«Рифмуется с нашим временем»: режиссер «Хождения по мукам» рассказал о сериале

Если развить мысль о том, что черное становится белым и наоборот, то неделя подкинула страшную аналогию. Вчерашние герои Олимпиады сегодня объявляются практически преступниками. МОК снова отнимает медали. На Ближнем Востоке начинают дружить против того, кто вчера еще боролся с ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ), и ИГИЛ называют меньшим из зол. Это все очень похоже на то, что происходило 100 лет назад.
Революция, гражданская война. И там тоже пересмотр и переоценка всего. Красные становятся демонами, белые — ангелами. Но в гражданской войне победителей нет, это хождение по мукам всего народа, это крушение.
Не зря об этом хождении по мукам, описанном Алексеем Толстым, снимали кино в 1957 году, в канун оттепели, в 1977 году — во время застоя. Формально — к годовщинам революции. Но эти экранизации были абсолютно разными трактовками, почему революция стала хождением по мукам.
Сейчас, когда снова появляется экранизация, понятно, что снова, в момент рождения нового мира, надо попробовать понять, что происходит. И как в этом хождении можно далеко зайти.
Константин Худяков, режиссер фильма «Хождение по мукам»: «Ситуация, которая происходила с героями Толстого, очень рифмуется с нашим временем. Мы сейчас все окунулись в ситуацию, которая еще недавно была не нужна. За нас думали, нам предлагали какие-то варианты существования. Выбор был один-два, всё. А сейчас есть возможности развиваться так, как ты этого хочешь, развиваться, сделав выбор. Вот это право выбора, возможность этого выбора, эта ситуация очень, мне кажется, рифмуется с тем, что было 100 лет назад».
Премьера сериала «Хождение по мукам» на НТВ 27 ноября в 21:40.
Не зря об этом хождении по мукам, описанном Алексеем Толстым, снимали кино в 1957 году, в канун оттепели, в 1977 году — во время застоя. Формально — к годовщинам революции. Но эти экранизации были абсолютно разными трактовками, почему революция стала хождением по мукам.
Сейчас, когда снова появляется экранизация, понятно, что снова, в момент рождения нового мира, надо попробовать понять, что происходит. И как в этом хождении можно далеко зайти.
Константин Худяков, режиссер фильма «Хождение по мукам»: «Ситуация, которая происходила с героями Толстого, очень рифмуется с нашим временем. Мы сейчас все окунулись в ситуацию, которая еще недавно была не нужна. За нас думали, нам предлагали какие-то варианты существования. Выбор был один-два, всё. А сейчас есть возможности развиваться так, как ты этого хочешь, развиваться, сделав выбор. Вот это право выбора, возможность этого выбора, эта ситуация очень, мне кажется, рифмуется с тем, что было 100 лет назад».
Премьера сериала «Хождение по мукам» на НТВ 27 ноября в 21:40.
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