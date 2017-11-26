У нас выигрывают!
ТВ-Эфир
У нас выигрывают!
    •  
    «Рифмуется с нашим временем»: режиссер «Хождения по мукам» рассказал о сериале. история, кино, НТВ, сериалы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Рифмуется с нашим временем»: режиссер «Хождения по мукам» рассказал о сериале

    «Рифмуется с нашим временем»: режиссер «Хождения по мукам» рассказал о сериале

    комментировать
    «Рифмуется с нашим временем»: режиссер «Хождения по мукам» рассказал о сериале

    «Рифмуется с нашим временем»: режиссер «Хождения по мукам» рассказал о сериале

    «Рифмуется с нашим временем»: режиссер «Хождения по мукам» рассказал о сериале

      Если развить мысль о том, что черное становится белым и наоборот, то неделя подкинула страшную аналогию. Вчерашние герои Олимпиады сегодня объявляются практически преступниками. МОК снова отнимает медали. На Ближнем Востоке начинают дружить против того, кто вчера еще боролся с ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ), и ИГИЛ называют меньшим из зол. Это все очень похоже на то, что происходило 100 лет назад.

      Революция, гражданская война. И там тоже пересмотр и переоценка всего. Красные становятся демонами, белые — ангелами. Но в гражданской войне победителей нет, это хождение по мукам всего народа, это крушение.

      Не зря об этом хождении по мукам, описанном Алексеем Толстым, снимали кино в 1957 году, в канун оттепели, в 1977 году — во время застоя. Формально — к годовщинам революции. Но эти экранизации были абсолютно разными трактовками, почему революция стала хождением по мукам.

      Сейчас, когда снова появляется экранизация, понятно, что снова, в момент рождения нового мира, надо попробовать понять, что происходит. И как в этом хождении можно далеко зайти.

      смотретьСамый масштабный телепроект 2017 года. Экранизация великой саги «Хождение по мукам» — c 27 ноября на НТВ
      Самый масштабный телепроект 2017 года. Экранизация великой саги «Хождение по мукам» — c 27 ноября на НТВ
      Константин Худяков, режиссер фильма «Хождение по мукам»: «Ситуация, которая происходила с героями Толстого, очень рифмуется с нашим временем. Мы сейчас все окунулись в ситуацию, которая еще недавно была не нужна. За нас думали, нам предлагали какие-то варианты существования. Выбор был один-два, всё. А сейчас есть возможности развиваться так, как ты этого хочешь, развиваться, сделав выбор. Вот это право выбора, возможность этого выбора, эта ситуация очень, мне кажется, рифмуется с тем, что было 100 лет назад».

      Премьера сериала «Хождение по мукам» на НТВ 27 ноября в 21:40.

      Новости по теме

      «Хождение по мукам»

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru