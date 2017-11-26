Эксперт опроверг версию затопления аргентинской подлодки из-за перегруза

Российский военный эксперт прокомментировал информацию о том, что аргентинская подлодка San Juan, пропавшая 15 ноября, могла затонуть
из-за перегруза.
По словам капитана первого ранга Василия Дандыкина, которого цитирует РИА Новости, «лишние» семь человек на борту субмарины не могли утопить San Juan. По его словам, «это обычная практика для всех флотов мира, оснащенных субмаринами, когда в море на подлодках выходят разные люди сверх штата экипажа».
Василий Дандыкин, заместитель главного редактора журнала Минобороны РФ «Воин России»: «Аргентинский флотский разведчик, двое боевых пловцов и еще четверо нештатных неустановленных лиц не могли массой своих тел создать перегруз и потопить San Juan».
Ранее в прессе появилась информация о том, что в момент исчезновения подлодки на ее борту находилось большее число людей. При этом лишние семь человек не были членами экипажа.
Субмарина San Juan ВМС Аргентины перестала выходить на связь 15 ноября. Власти развернули масштабную поисково-спасательную операцию. Кроме морских судов, в ней участвуют десятки самолетов. Однако пока поиски не дали результатов. Представители ВМС Аргентины уже заявили, что операция достигла критической стадии из-за возможной нехватки кислорода на борту субмарины. Его запасы рассчитаны на несколько дней автономного плавания.
В настоящее время San Juan ищут около 4 000 специалистов. В спасательной операции в Атлантике принимают участие и российские эксперты.
Василий Дандыкин, заместитель главного редактора журнала Минобороны РФ «Воин России»: «Аргентинский флотский разведчик, двое боевых пловцов и еще четверо нештатных неустановленных лиц не могли массой своих тел создать перегруз и потопить San Juan».
Ранее в прессе появилась информация о том, что в момент исчезновения подлодки на ее борту находилось большее число людей. При этом лишние семь человек не были членами экипажа.
Субмарина San Juan ВМС Аргентины перестала выходить на связь 15 ноября. Власти развернули масштабную поисково-спасательную операцию. Кроме морских судов, в ней участвуют десятки самолетов. Однако пока поиски не дали результатов. Представители ВМС Аргентины уже заявили, что операция достигла критической стадии из-за возможной нехватки кислорода на борту субмарины. Его запасы рассчитаны на несколько дней автономного плавания.
В настоящее время San Juan ищут около 4 000 специалистов. В спасательной операции в Атлантике принимают участие и российские эксперты.
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