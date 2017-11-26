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    «Партия Роста» предложила выдвинуть Титова в президенты

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    • Фото: РИА Новости, Владимир Астапкович
    «Партия Роста» предложила выдвинуть Титова в президенты

    «Партия Роста» предложила выдвинуть Титова в президенты

    «Партия Роста» предложила выдвинуть Титова в президенты
  • Фото: РИА Новости, Владимир Астапкович

    • Федеральный политсовет «Партии Роста» решил выдвинуть в качестве кандидата в президенты бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Об этом сообщили в аппарате партии.

    Аппарат Партии Роста: «„Партия Роста“ намерена выдвинуть Титова на выборах президента РФ, такое решение принято на ФПС партии в воскресенье».

    Отмечается, что соответствующая рекомендация будет дана съезду партии, сообщает РИА Новости.

    Сам Титов в ходе общения с журналистами подтвердил намерение участвовать в президентских выборах в следующем году. Это решение, по его словам, было непростым.

    Борис Титов: «Мы, конечно, понимаем, что берем на себя серьезные риски. Я могу сказать, что как политик далек от совершенства, но у нас есть огромная сила — это наша команда. У каждого из нас есть своя аудитория поддержки».

    Съезд, на котором пройдет официальное выдвижение кандидата, состоится в декабре. Точная дата станет известна после старта избирательной кампании.

    Выборы президента РФ должны пройти в марте 2018 года, избирательная кампания официально стартует в период с 7 по 17 декабря.

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