Современные подушки: должна ли идеальная стоить дорого

Выбор подушки, от которой не будет болеть шея, на которой удастся выспаться даже в душную летнюю ночь и от которой не будет исходить опасность в виде паразитов, нелегок. Программа «Чудо техники» попыталась разобраться, какова идеальная подушка и обязательно ли она должна дорого стоить.
Все производители расхваливают свой товар как могут. Например, подушку с микросферами из натриевоборосиликатного стекла. В Университете ИТМО в Петербурге с натриевоборосиликатным стеклом работают уже несколько десятков лет. Обычно его используют для пластиковых окон.
Алексей Хорошилов, директор Центра коллективного пользования имени Менделеева: «Бора мы в этих стеклах не обнаружили. Возможно, из отходов стекольного производства производится этот материал. Если возникнет разрушение оболочки и этот материал попадет в окружающую среду, на кожу, на слизистые оболочки, органы дыхания, поскольку чрезвычайно мелкий материал, это, конечно, может вызвать нежелательные последствия с точки зрения здоровья человека».
Может, не стоит экспериментировать и лучше пользоваться по старинке любимыми подушками из гусиного или лебяжьего пуха? Или, как другие приверженцы всего природного, спать на подушках из гречишной шелухи?
Но натуральные подушки — на любителя. Гречишные неплохо держат форму, но имеют специфический запах, а сама лузга шуршит, что у некоторых может спровоцировать частые пробуждения во время сна. Пух и перо со временем сваливаются в комки, а также впитывают капельки пота и сухие кусочки кожи, служа прекрасной питательной средой для размножения пылевых клещей. В городской квартире ухаживать за такой подушкой тяжело. Пуховые можно хотя бы стирать, а с гречишными вообще ничего не сделаешь, кроме частой замены.
Врачи страх перед ненатуральным не разделяют и рекомендуют современные синтетические материалы, которые и несъедобны для клещей и долго не теряют своих качеств. Лучше всего, как показывают тесты, пенополиуретан — из него делают так называемые подушки с эффектом памяти. Стоят они от 1000 рублей. Материал быстро принимает ту форму, которую задают голова и шея, но не продавливается чересчур, а после нагрузки возвращается к первоначальным объемам. Проверки на специальных машинах, имитирующих чередование сна и бодрствования, показывают, что срок службы такой подушки — около пяти лет.
Программа «Чудо техники» испытала несколько популярных вариантов подушек: из пенополиуретана с эффектом памяти за 999 рублей, широко рекламируемую подушку с микросферами из натриево-боро-силикатного стекла за 4500 и с натуральным наполнителем из гречишной шелухи за 1500 рублей. Результаты — в сюжете программы.
Алексей Хорошилов, директор Центра коллективного пользования имени Менделеева: «Бора мы в этих стеклах не обнаружили. Возможно, из отходов стекольного производства производится этот материал. Если возникнет разрушение оболочки и этот материал попадет в окружающую среду, на кожу, на слизистые оболочки, органы дыхания, поскольку чрезвычайно мелкий материал, это, конечно, может вызвать нежелательные последствия с точки зрения здоровья человека».
Может, не стоит экспериментировать и лучше пользоваться по старинке любимыми подушками из гусиного или лебяжьего пуха? Или, как другие приверженцы всего природного, спать на подушках из гречишной шелухи?
Но натуральные подушки — на любителя. Гречишные неплохо держат форму, но имеют специфический запах, а сама лузга шуршит, что у некоторых может спровоцировать частые пробуждения во время сна. Пух и перо со временем сваливаются в комки, а также впитывают капельки пота и сухие кусочки кожи, служа прекрасной питательной средой для размножения пылевых клещей. В городской квартире ухаживать за такой подушкой тяжело. Пуховые можно хотя бы стирать, а с гречишными вообще ничего не сделаешь, кроме частой замены.
Врачи страх перед ненатуральным не разделяют и рекомендуют современные синтетические материалы, которые и несъедобны для клещей и долго не теряют своих качеств. Лучше всего, как показывают тесты, пенополиуретан — из него делают так называемые подушки с эффектом памяти. Стоят они от 1000 рублей. Материал быстро принимает ту форму, которую задают голова и шея, но не продавливается чересчур, а после нагрузки возвращается к первоначальным объемам. Проверки на специальных машинах, имитирующих чередование сна и бодрствования, показывают, что срок службы такой подушки — около пяти лет.
Программа «Чудо техники» испытала несколько популярных вариантов подушек: из пенополиуретана с эффектом памяти за 999 рублей, широко рекламируемую подушку с микросферами из натриево-боро-силикатного стекла за 4500 и с натуральным наполнителем из гречишной шелухи за 1500 рублей. Результаты — в сюжете программы.
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