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    Ижевский умелец построил успешный бизнес на изготовлении торцевых разделочных досок. изобретения, кулинария. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИжевский умелец построил успешный бизнес на изготовлении торцевых разделочных досок

    Ижевский умелец построил успешный бизнес на изготовлении торцевых разделочных досок

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    Ижевский умелец построил успешный бизнес на изготовлении торцевых разделочных досок

    Ижевский умелец построил успешный бизнес на изготовлении торцевых разделочных досок

    Ижевский умелец построил успешный бизнес на изготовлении торцевых разделочных досок

      Ореховые, вишневые, амарантовые, кленовые — такие разделочные доски делает Андрей Мунтян из Ижевска.

      Андрей — выпускник экономического факультета МГУ. Работа с деревом была его хобби, а потом превратилась в бизнес. В изготовлении досок он использует порядка 15 пород.

      Начинал с простого, а сейчас применяет самые современные машины и получает заказы из Канады, США, Австралии. Ведь доски у него не простые, а торцевые. У них волокна поперек — это не тупит нож, а сама доска служит дольше.

      Андрей Мунтян: «В торцевых разделочных досках волокна располагаются вертикально. Рез ножом происходит как на пеньке. В этом случае доска становится более долговечной потому, что нож не пересекает волокна древесины. Во-вторых, она прочнее, стабильнее, не тупит ножи и служит гораздо дольше».

      Все материалы — натуральные, даже клей используется пищевой, без формальдегида и других ядов. Но и цена у таких досок немаленькая — от 2500 рублей за дубовую модель среднего размера. Деревянная доска из правильных пород не накапливает грязь, надо только обрабатывать поверхность раз в месяц минеральным маслом, например, вазелиновым.

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