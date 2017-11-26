Ижевский умелец построил успешный бизнес на изготовлении торцевых разделочных досок

Ореховые, вишневые, амарантовые, кленовые — такие разделочные доски делает Андрей Мунтян из Ижевска.

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Андрей — выпускник экономического факультета МГУ. Работа с деревом была его хобби, а потом превратилась в бизнес. В изготовлении досок он использует порядка 15 пород.



Начинал с простого, а сейчас применяет самые современные машины и получает заказы из Канады, США, Австралии. Ведь доски у него не простые, а торцевые. У них волокна поперек — это не тупит нож, а сама доска служит дольше.



Андрей Мунтян: «В торцевых разделочных досках волокна располагаются вертикально. Рез ножом происходит как на пеньке. В этом случае доска становится более долговечной потому, что нож не пересекает волокна древесины. Во-вторых, она прочнее, стабильнее, не тупит ножи и служит гораздо дольше».



Все материалы — натуральные, даже клей используется пищевой, без формальдегида и других ядов. Но и цена у таких досок немаленькая — от 2500 рублей за дубовую модель среднего размера. Деревянная доска из правильных пород не накапливает грязь, надо только обрабатывать поверхность раз в месяц минеральным маслом, например, вазелиновым.