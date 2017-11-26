Топ-5 новостей из мира науки и технологий по версии «Чуда техники», 26 ноября

Как пылесос может продлить жизнь? Зачем ученые вырастили третий глаз жуку? Сколько топлива экономят грузовикам раскладные крылья? Это и
кое-что еще — в горячей пятерке удивительных открытий и изобретений со всего мира.
5. Пылесос продлевает жизнь
Ходить в спортзал, чтобы получить продлевающую жизнь физическую нагрузку, необязательно. Это доказали ученые из Университета Макмастера в Канаде. Они провели семилетнее исследование на 130 тысячах человек. И оказалось, что для здоровья достаточно пять дней в неделю по полчаса быстро ходить или, например, пылесосить дом.
Эти 150 минут умеренной нагрузки в неделю, как показал анализ, снижают риск преждевременной смерти на 28%, особенно сильно влияя на сердечно-сосудистую систему. У тех, кто занимался 750 минут в неделю, вероятность рано умереть, согласно исследованию, падала уже на 36%.
4. Крылья для грузовика
Кучу топлива способно сэкономить небольшое, казалось бы, улучшение, которое компания из США внесла в конструкцию грузовиков. Это крылья, которые раскрываются между кабиной и грузовым отсеком, прикрывая зияющую между ними щель. В ней на больших скоростях происходят завихрения, замедляющие грузовик. А крылья помогают сделать ток воздуха более плавным и сберечь при движении по трассе, как сообщается, до 5% горючего.
3. Помощь для спины
На заводах одного из крупнейших мировых автопроизводителей начали тестировать экзоскелеты для сотрудников, которым постоянно приходится работать с вытянутыми вверх руками. Само устройство весит около 4 килограммов, не стесняет движений и дает каждой руке поддержку, эквивалентную грузу почти в 7 килограммов. Как говорят авторы разработки, она помогает работникам конвейеров реже испытывать проблемы со спиной, шеей и плечами, а также уменьшает риск травм.
2. Третий глаз
Исследователи из Университета Индианы сотворили жука с тремя глазами. Механизм, позволивший это сделать, был открыт случайно в ходе изучения влияния разных генов на формирование органов головы. Оказалось, что не обязательно изменять все множество участков ДНК, отвечающих за развитие глаза. Достаточно небольших вмешательств — надо только знать, куда. Ученые полагают, что их открытие поможет создать эффективную технологию выращивания органов для пересадки.
1. Искусственная память
Человеку впервые вживили искусственную память. Это сделали исследователи из Университета Южной Калифорнии. Сначала у 20 добровольцев при помощи внутримозговых электродов собрали данные об электрической активности, сопровождающей процессы запоминания. Потом ученые определили оптимальную модель стимуляции и согласно ей подавали импульсы в гиппокамп — область мозга, связанную с памятью. Сообщается, что таким образом удалось улучшить кратковременную память на 15%, а рабочую — на 25%. Авторы надеются, что их разработка поможет бороться с деменцией и болезнью Альцгеймера.
Ходить в спортзал, чтобы получить продлевающую жизнь физическую нагрузку, необязательно. Это доказали ученые из Университета Макмастера в Канаде. Они провели семилетнее исследование на 130 тысячах человек. И оказалось, что для здоровья достаточно пять дней в неделю по полчаса быстро ходить или, например, пылесосить дом.
Эти 150 минут умеренной нагрузки в неделю, как показал анализ, снижают риск преждевременной смерти на 28%, особенно сильно влияя на сердечно-сосудистую систему. У тех, кто занимался 750 минут в неделю, вероятность рано умереть, согласно исследованию, падала уже на 36%.
4. Крылья для грузовика
Кучу топлива способно сэкономить небольшое, казалось бы, улучшение, которое компания из США внесла в конструкцию грузовиков. Это крылья, которые раскрываются между кабиной и грузовым отсеком, прикрывая зияющую между ними щель. В ней на больших скоростях происходят завихрения, замедляющие грузовик. А крылья помогают сделать ток воздуха более плавным и сберечь при движении по трассе, как сообщается, до 5% горючего.
3. Помощь для спины
На заводах одного из крупнейших мировых автопроизводителей начали тестировать экзоскелеты для сотрудников, которым постоянно приходится работать с вытянутыми вверх руками. Само устройство весит около 4 килограммов, не стесняет движений и дает каждой руке поддержку, эквивалентную грузу почти в 7 килограммов. Как говорят авторы разработки, она помогает работникам конвейеров реже испытывать проблемы со спиной, шеей и плечами, а также уменьшает риск травм.
2. Третий глаз
Исследователи из Университета Индианы сотворили жука с тремя глазами. Механизм, позволивший это сделать, был открыт случайно в ходе изучения влияния разных генов на формирование органов головы. Оказалось, что не обязательно изменять все множество участков ДНК, отвечающих за развитие глаза. Достаточно небольших вмешательств — надо только знать, куда. Ученые полагают, что их открытие поможет создать эффективную технологию выращивания органов для пересадки.
1. Искусственная память
Человеку впервые вживили искусственную память. Это сделали исследователи из Университета Южной Калифорнии. Сначала у 20 добровольцев при помощи внутримозговых электродов собрали данные об электрической активности, сопровождающей процессы запоминания. Потом ученые определили оптимальную модель стимуляции и согласно ей подавали импульсы в гиппокамп — область мозга, связанную с памятью. Сообщается, что таким образом удалось улучшить кратковременную память на 15%, а рабочую — на 25%. Авторы надеются, что их разработка поможет бороться с деменцией и болезнью Альцгеймера.
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