Светильник с датчиком движения, швабра с емкостью и душ Алексеева: тест рекламных обещаний

Почему столько людей восхищается так называемым душем Алексеева? Правда ли швабре со встроенной емкостью для моющего средства больше не требуется ведро? И делает ли удобнее перемещение по темным коридорам автономный светильник с датчиком движения? Программа «Чудо техники» проверила рекламные обещания.
Швабра со встроенным ведром
Упростить влажную уборку призван комплект для мытья с распылителем. Вместо ведра в нем — съемная бутылочка с пульверизатором для воды или моющего средства, вместо веника — щетка, которой перед помывкой пола можно вымести мусор и почистить ковры, а вместо тряпки — насадка из микрофибры, плюс еще одна про запас. Стоит комплект 2500 рублей.
Тест в гончарной студии, где пол бывает чистым редко, показал, что для швабры такая нагрузка не по силам. Как только началась уборка, стало ясно: без ведра тут все-таки не обойтись, а насадку из микрофибры нужно очень часто прополаскивать. Кроме того, бутылка с водой делает швабру тяжелее почти на полкило, и от нее быстро устают руки.
Тест с умеренно грязным полом и замусоренным ковром показал, что ни проще, ни быстрее, ни приятнее уборку с помощью этой швабры сделать не удастся.
Душ Алексеева
Душ, названный по имени изобретателя Андрея Алексеева, в базовой комплектации стоит без малого 3500 рублей и почти 8000 — со всеми насадками. Отверстия здесь заужены от внутренней части к наружной. По словам продавцов, это решение разгоняет струйки до 110 км в час и делает их острыми, как иголки.
Как уверяет реклама, душ Алексеева избавит от перхоти и вернет потерянные волосы, а для всего тела это массаж, который улучшает микроциркуляцию крови и снимает мышечную усталость.
Но врачи предупреждают: здоровому человеку гидромассаж, улучшающий питание кожи головы, действительно может пойти на пользу. Но если фолликулы слабые, или есть заболевание, то такой агрессивный массаж способен вызвать обострение, ухудшив ситуацию. Гидромассаж всего тела тоже можно рекомендовать только здоровым людям и только если он приносит приятные ощущения.
Светильник с датчиком движения
Не будить семью ярким светом и при этом уверенно передвигаться по комнате, или, например, искать одежду в темном шкафу, или видеть припасы в кладовке поможет беспроводной светильник с датчиком движения. Всего за 440 рублей производитель обещает «умное» устройство, которое не будет включаться, когда и так светло, и непременно сработает в темноте, если заметит рядом движение.
Светильник не сработал от мячика, который случайно попал в его «поле зрения», а при появлении ребенка свет загорелся. Еще одно преимущество прибора — ему не нужна розетка: работает от «мизинчиковых» батареек, и хватит их надолго, потому что лампа очень экономичная, светодиодная. Разместить можно где угодно, даже если есть проблемы с электричеством. На роль основного освещения прибор и не претендует.
Подробности — в видеоматериале программы «Чудо техники».
Упростить влажную уборку призван комплект для мытья с распылителем. Вместо ведра в нем — съемная бутылочка с пульверизатором для воды или моющего средства, вместо веника — щетка, которой перед помывкой пола можно вымести мусор и почистить ковры, а вместо тряпки — насадка из микрофибры, плюс еще одна про запас. Стоит комплект 2500 рублей.
Тест в гончарной студии, где пол бывает чистым редко, показал, что для швабры такая нагрузка не по силам. Как только началась уборка, стало ясно: без ведра тут все-таки не обойтись, а насадку из микрофибры нужно очень часто прополаскивать. Кроме того, бутылка с водой делает швабру тяжелее почти на полкило, и от нее быстро устают руки.
Тест с умеренно грязным полом и замусоренным ковром показал, что ни проще, ни быстрее, ни приятнее уборку с помощью этой швабры сделать не удастся.
Душ Алексеева
Душ, названный по имени изобретателя Андрея Алексеева, в базовой комплектации стоит без малого 3500 рублей и почти 8000 — со всеми насадками. Отверстия здесь заужены от внутренней части к наружной. По словам продавцов, это решение разгоняет струйки до 110 км в час и делает их острыми, как иголки.
Как уверяет реклама, душ Алексеева избавит от перхоти и вернет потерянные волосы, а для всего тела это массаж, который улучшает микроциркуляцию крови и снимает мышечную усталость.
Но врачи предупреждают: здоровому человеку гидромассаж, улучшающий питание кожи головы, действительно может пойти на пользу. Но если фолликулы слабые, или есть заболевание, то такой агрессивный массаж способен вызвать обострение, ухудшив ситуацию. Гидромассаж всего тела тоже можно рекомендовать только здоровым людям и только если он приносит приятные ощущения.
Светильник с датчиком движения
Не будить семью ярким светом и при этом уверенно передвигаться по комнате, или, например, искать одежду в темном шкафу, или видеть припасы в кладовке поможет беспроводной светильник с датчиком движения. Всего за 440 рублей производитель обещает «умное» устройство, которое не будет включаться, когда и так светло, и непременно сработает в темноте, если заметит рядом движение.
Светильник не сработал от мячика, который случайно попал в его «поле зрения», а при появлении ребенка свет загорелся. Еще одно преимущество прибора — ему не нужна розетка: работает от «мизинчиковых» батареек, и хватит их надолго, потому что лампа очень экономичная, светодиодная. Разместить можно где угодно, даже если есть проблемы с электричеством. На роль основного освещения прибор и не претендует.
Подробности — в видеоматериале программы «Чудо техники».
Комментарии