Новинка недели: очиститель воздуха с функцией обдува и обогрева

Очиститель воздуха с функцией обдува и обогрева — самое любопытное из тех устройств, с которыми программа «Чудо техники» познакомилась за минувшие семь дней.

293 изобретения

технологии

Одна из фишек — у прибора отсутствуют лопасти, но при этом он дует. Вентилятор скрыт в основании корпуса. Он забирает воздух снаружи и выпускает уже чистым. За это отвечает продвинутый HEPA-фильтр со слоем активированного угля, способный задерживать мельчайшие частицы размером до 0,0001 мм.



Даже если хорошенько задымить помещение, например, во время готовки, устройство быстро очистит воздух. Может и согреть, если надо. Горячо, но не обжигает.



Но и минусы здесь тоже есть. Заявленное охлаждение — по факту просто обдув, причем не самый интенсивный, — некоторые вентиляторы за 1000 рублей дуют увереннее. А еще фильтр, который придется частенько менять, обойдется почти в 5000 рублей. За эти деньги можно купить отдельную мойку воздуха.



Сам прибор обойдется в 35 000 рублей. Тоже недешево. Правда, стоит отметить, что и качество материалов, сборки, и процесс эксплуатации оставляют исключительно приятные ощущения. Оценка — 4 звезды.