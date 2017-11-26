Сын Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой покоряет большую сцену

Десятилетний Елисей Певцов выступил перед тысячной аудиторией на сцене драматического театра в Тбилиси. А представлял юного пианиста сам Дмитрий Певцов.
Сын знаменитых актеров сорвал заслуженные аплодисменты, а Певцов не скрывает: ему лестно разделить любовь зрителей на двоих с сыном. И впервые он сделал это в столице Грузии не случайно. Во-первых, из Тбилиси родом его родители. И этот город для актера почти малая родина, он и маму Ноэми Семёновну привез с собой, чтобы она могла встретиться со старыми друзьями.
А во-вторых, в Москве об этом тут же бы раструбили все газеты, а Певцов не привык выставлять личную жизнь напоказ. Ольга Дроздова уверяет, что народный артист не тешил родительское эго, выводя сына на сцену. Просто дал Елисею убедиться на собственном опыте, каково это удерживать зрительский интерес.
Коллеги Певцова и Дроздовой удивляются: знаменитые родители могли бы уже раз десять снять Елисея в кино или задействовать в театральных постановках. Ведь у мальчика для этого есть все данные: внешность, острый ум и серьезность не по годам.
Дроздова хочет, чтобы сын сам определился в выборе будущей профессии. Правда, еще два года назад Елисей мечтал стать футболистом, а теперь серьезно занимается музыкой. И кто знает, что будет после окончания школы.
А чтобы сын побыстрее определился с будущим и не прогадал, Ольга Дроздова берет Елисея на кинопремьеры. После просмотра фильма с участием знаменитой мамы Певцов-младший уже подумывает, а не записаться ли в драмкружок. Настолько его захватили батальные сцены и многочисленные спецэффекты в фильме «Легенда о Коловрате», который выходит в широкий прокат с 30 ноября.
А во-вторых, в Москве об этом тут же бы раструбили все газеты, а Певцов не привык выставлять личную жизнь напоказ. Ольга Дроздова уверяет, что народный артист не тешил родительское эго, выводя сына на сцену. Просто дал Елисею убедиться на собственном опыте, каково это удерживать зрительский интерес.
Коллеги Певцова и Дроздовой удивляются: знаменитые родители могли бы уже раз десять снять Елисея в кино или задействовать в театральных постановках. Ведь у мальчика для этого есть все данные: внешность, острый ум и серьезность не по годам.
Дроздова хочет, чтобы сын сам определился в выборе будущей профессии. Правда, еще два года назад Елисей мечтал стать футболистом, а теперь серьезно занимается музыкой. И кто знает, что будет после окончания школы.
А чтобы сын побыстрее определился с будущим и не прогадал, Ольга Дроздова берет Елисея на кинопремьеры. После просмотра фильма с участием знаменитой мамы Певцов-младший уже подумывает, а не записаться ли в драмкружок. Настолько его захватили батальные сцены и многочисленные спецэффекты в фильме «Легенда о Коловрате», который выходит в широкий прокат с 30 ноября.
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