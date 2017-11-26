Волочкова грозит судом бизнесвумен, назвавшей цену ночи с балериной

Анастасия Волочкова объявила войну бывшему любовнику и острой на язык бизнесвумен. Она грозит посадить всех, кто порочит ее репутацию и называет продажной женщиной.
Волочкова подала сразу два иска в Следственный комитет. Первое заявление — на бывшего любовника Чермена Дзотова, который, по мнению Волочковой, распространил в Интернете их интимные снимки. Второй иск — против бизнесвумен Ольги Лейбман, которая на всю страну заявила, что балерина оказывает эскорт-услуги. В программе «Звезды сошлись» Ольга Лейбман сказала прямо: среди богатых и знаменитых у балерины Волочковой репутация очень сговорчивой женщины.
Ольга Лейбман в светских кругах личность известная. Ей 44 года, за плечами два брака, трое детей и баснословное состояние, которое, как говорят, она сколотила сама, на торговле элитной недвижимостью. Бизнесвумен живет на Рублёвке в доме стоимостью 600 миллионов рублей, ездит на иномарке за 70 миллионов. Она ходит по бутикам и дорогим ресторанам, где и услышала пикантные подробности о скандально известной балерине.
Бизнесвумен и не думает отказываться от своих слов. Она лишь озвучила то, что говорят за спиной балерины. И пока Волочкова кипит от ярости, Ольга Лейбман повторяет все — слово в слово.
А бывшему любовнику место в той же камере, где сейчас сидит ее водитель, настаивает Волочкова. Она доверилась Чермену Дзотову — впустила его в свой дом, кормила блинами, подарила ему себя. А любовник предал ее. Сначала выложил фотографии в Сеть и рассказывал на каждом углу о страстных ночах с Волочковой. А когда запахло жареным, отказался от своих показаний и свалил вину на других мужчин.
Волочкова надеется, что ее обидчики заплатят за клевету по всей строгости закона, и требует с бывшего любовника и Ольги Лейбман по одному миллиону рублей.
Ольга Лейбман в светских кругах личность известная. Ей 44 года, за плечами два брака, трое детей и баснословное состояние, которое, как говорят, она сколотила сама, на торговле элитной недвижимостью. Бизнесвумен живет на Рублёвке в доме стоимостью 600 миллионов рублей, ездит на иномарке за 70 миллионов. Она ходит по бутикам и дорогим ресторанам, где и услышала пикантные подробности о скандально известной балерине.
Бизнесвумен и не думает отказываться от своих слов. Она лишь озвучила то, что говорят за спиной балерины. И пока Волочкова кипит от ярости, Ольга Лейбман повторяет все — слово в слово.
А бывшему любовнику место в той же камере, где сейчас сидит ее водитель, настаивает Волочкова. Она доверилась Чермену Дзотову — впустила его в свой дом, кормила блинами, подарила ему себя. А любовник предал ее. Сначала выложил фотографии в Сеть и рассказывал на каждом углу о страстных ночах с Волочковой. А когда запахло жареным, отказался от своих показаний и свалил вину на других мужчин.
Волочкова надеется, что ее обидчики заплатят за клевету по всей строгости закона, и требует с бывшего любовника и Ольги Лейбман по одному миллиону рублей.
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