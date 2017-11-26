Владимир Кузьмин развеял слухи о своем страшном диагнозе

Владимир Кузьмин впервые ответил на вопрос о своем страшном диагнозе. Алла Пугачёва на всю страну заявила, что у легенды рока — рассеянный склероз. А это значит, что певцу грозит инвалидность и даже смерть.
Слухи о резком ухудшении здоровья музыканта возникли не на пустом месте. Еще недавно, глядя на выступления Кузьмина, поклонники не могли разобраться: артисту действительно плохо или он просто слегка перебрал? Язык заплетается, в ноты не попадает, того и гляди упадет.
Вера Сотникова, прожившая с Кузьминым семь лет, не отрицает: проблемы с выпивкой у музыканта действительно были, но в молодости. А вот рассеянный склероз ему приписывают несправедливо.
Вера Сотникова: «То, что он немножко такой бывает. Не рассеянный, а именно как-то в себе человек. Это было и всегда. Не то что сейчас там проявилось, ничего подобного. Это было с молодости».
А сам Владимир Кузьмин словно не читает светскую прессу и про рассеянный склероз у себя услышал впервые.
Владимир Кузьмин: «Да это просто гон какой-то, бред просто».
Вячеслав Добрынин пообщался с Кузьминым и подтвердил, что рокер находится в прекрасной форме. Он по-прежнему счастлив с женой Екатериной, которая младше его на 27 лет. Недавно супруги отметили топазовую свадьбу — 16 лет совместной жизни.
Вера Сотникова, прожившая с Кузьминым семь лет, не отрицает: проблемы с выпивкой у музыканта действительно были, но в молодости. А вот рассеянный склероз ему приписывают несправедливо.
Вера Сотникова: «То, что он немножко такой бывает. Не рассеянный, а именно как-то в себе человек. Это было и всегда. Не то что сейчас там проявилось, ничего подобного. Это было с молодости».
А сам Владимир Кузьмин словно не читает светскую прессу и про рассеянный склероз у себя услышал впервые.
Владимир Кузьмин: «Да это просто гон какой-то, бред просто».
Вячеслав Добрынин пообщался с Кузьминым и подтвердил, что рокер находится в прекрасной форме. Он по-прежнему счастлив с женой Екатериной, которая младше его на 27 лет. Недавно супруги отметили топазовую свадьбу — 16 лет совместной жизни.
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