Пугачёва откровенно рассказала репортерам НТВ о венчании с Галкиным

Алла Пугачёва рассказала корреспондентам программы «Ты не поверишь!», на какие жертвы ей пришлось пойти, чтобы получить разрешение на повторное венчание, и почему она тянула с тайным обрядом шесть лет и сделала это так внезапно.
Алла Пугачёва без капли макияжа и в скромном платке у маленькой деревянной церкви. Такой Примадонну обычно видят только самые близкие. Она приехала к храму к заутрене, чтобы отстоять праздничную службу и помолиться святому Архангелу Михаилу. В этом же храме неделю назад Пугачёва обвенчалась с Максимом Галкиным. И впервые она рассказала откровенно о том, о чем предпочла бы умолчать.
Пугачёва уверяет: этот церковный обряд вовсе не блажь, не дань моде и не смертельная болезнь, как пишут газеты. После шести лет брака с юмористом она окончательно убедилась: Максим Галкин именно тот, кого она ждала всю жизнь. Поэтому супруги и решили скрепить свой союз на небесах, вопреки пересудам.
Алла Пугачёва: «Это осознанный шаг, наконец-то не спонтанный такой. Ради детей, ради мужа, который первый раз венчается. Это для меня очень важный шаг. Но это таинство, и много говорить об этом я не собираюсь».
Певец Александр Буйнов раскрыл некоторые детали обряда. Пугачёва и Галкин пригласили на венчание только ближний круг — Кристину Орбакайте с дочерью Клавой, старинную подругу Алину Рёдель, семью Юдашкиных. Но даже друзья были оповещены о месте и времени в самый последний момент.
Алла Пугачёва заранее позаботилась о том, чтобы украсить храм живыми цветами. Шесть флористов с пяти утра оформляли деревянные стены и колонны церкви розами, пионами, гортензиями и тюльпанами. А букет невесты собрали из белоснежных нарциссов и ландышей.
Коллег по шоу-бизнесу волнует вопрос: не обиделся ли бывший муж Пугачёвой — Филипп Киркоров? Ведь Примадонна выложила на своей странице в соцсети пост, в котором упомянула первое венчание с Киркоровым. Этот обряд тогда еще супруги провели в Иерусалиме через два месяца после регистрации брака. И певица казалась самой счастливой женщиной на всем белом свете. Но теперь Пугачёва думает иначе.
Подробности — в видеоматериале.
Пугачёва уверяет: этот церковный обряд вовсе не блажь, не дань моде и не смертельная болезнь, как пишут газеты. После шести лет брака с юмористом она окончательно убедилась: Максим Галкин именно тот, кого она ждала всю жизнь. Поэтому супруги и решили скрепить свой союз на небесах, вопреки пересудам.
Алла Пугачёва: «Это осознанный шаг, наконец-то не спонтанный такой. Ради детей, ради мужа, который первый раз венчается. Это для меня очень важный шаг. Но это таинство, и много говорить об этом я не собираюсь».
Певец Александр Буйнов раскрыл некоторые детали обряда. Пугачёва и Галкин пригласили на венчание только ближний круг — Кристину Орбакайте с дочерью Клавой, старинную подругу Алину Рёдель, семью Юдашкиных. Но даже друзья были оповещены о месте и времени в самый последний момент.
Алла Пугачёва заранее позаботилась о том, чтобы украсить храм живыми цветами. Шесть флористов с пяти утра оформляли деревянные стены и колонны церкви розами, пионами, гортензиями и тюльпанами. А букет невесты собрали из белоснежных нарциссов и ландышей.
Коллег по шоу-бизнесу волнует вопрос: не обиделся ли бывший муж Пугачёвой — Филипп Киркоров? Ведь Примадонна выложила на своей странице в соцсети пост, в котором упомянула первое венчание с Киркоровым. Этот обряд тогда еще супруги провели в Иерусалиме через два месяца после регистрации брака. И певица казалась самой счастливой женщиной на всем белом свете. Но теперь Пугачёва думает иначе.
Подробности — в видеоматериале.
Комментарии