СМИ узнали о расколе между Белым домом и Госдепом

Американские СМИ сообщили о расколе в политических кругах Вашингтона.
Речь идет о противостоянии между администрацией президента Дональда Трампа и Госдепом, который возглавляет Рекс Тиллерсон. К расколу в политической элите, как сообщает CNN, могла привести дочь главы Белого дома Иванка, которая представляет страну на крупных международных мероприятиях.
Так, Тиллерсон решил не направлять группу ключевых дипломатов на предстоящий в Индии предпринимательский саммит из-за того, что американскую делегацию возглавляет Иванка. По словам источников во внешнеполитическом ведомстве США, решение госсекретаря было продиктовано не экономией средств, а пренебрежением по отношению к дочери американского лидера.
Источник в Госдепе: «Тиллерсон и его окружение не пошлют никого из высокопоставленных лиц, потому что они не хотят поддерживать Иванку».
Как пояснил источник, речь идет о новом «расколе между Белым домом и Госдепартаментом».
В прошлом данный саммит по предпринимательству (Global Entrepreneurship Summit) посещали экс-президент США Барак Обама и бывший госсекретарь Джон Керри.
Ранее СМИ сообщали, что дни Тиллерсона на посту госсекретаря США фактически сочтены. В прессе даже появлялись слухи о том, что глава ведомства однажды назвал Трампа «идиотом».
Так, Тиллерсон решил не направлять группу ключевых дипломатов на предстоящий в Индии предпринимательский саммит из-за того, что американскую делегацию возглавляет Иванка. По словам источников во внешнеполитическом ведомстве США, решение госсекретаря было продиктовано не экономией средств, а пренебрежением по отношению к дочери американского лидера.
Источник в Госдепе: «Тиллерсон и его окружение не пошлют никого из высокопоставленных лиц, потому что они не хотят поддерживать Иванку».
Как пояснил источник, речь идет о новом «расколе между Белым домом и Госдепартаментом».
В прошлом данный саммит по предпринимательству (Global Entrepreneurship Summit) посещали экс-президент США Барак Обама и бывший госсекретарь Джон Керри.
Ранее СМИ сообщали, что дни Тиллерсона на посту госсекретаря США фактически сочтены. В прессе даже появлялись слухи о том, что глава ведомства однажды назвал Трампа «идиотом».
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