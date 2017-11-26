Едим Дома
ТВ-Эфир
Едим Дома
    •  

    Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

    комментировать

    Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

    Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

    Температура воздуха на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к 8:00 воскресенья опустилась до минус 7,2 градуса.

    Как сообщили «Интерфаксу» в Гидрометцентре России, 26 ноября в столице стало самым холодным днем с начала осени. Предыдущий температурный минимум был зафиксирован 3 ноября (минус 7,1 градуса).

    Самым холодным 26 ноября было в 1890 году, когда в Москве подморозило до минус 32,8 градуса.

    По прогнозу синоптиков, в воскресенье в столице ожидаются облачная погода, небольшие осадки, от минус 3 до минус 1 градусов. Местами возможны порывы ветра до 15 м/с. Атмосферное давление повысится до 755 мм ртутного столба.

    Новости по теме

    Осень-2017

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru