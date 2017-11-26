Ковалёв одолел украинца Шабранского в бою за титул WBO

Российский боксер Сергей Ковалёв завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе — до 79,38 кг.
В бою за титул WBO россиянин без особых проблем одолел украинца Вячеслава Шабранского. Поединок, прошедший в Нью-Йорке, завершился уже во втором раунде техническим нокаутом. Перед этим Ковалёв трижды отправил соперника в нокдаун.
Это был первый бой Ковалева после двух поражений от американца Андре Уорда. В ноябре 2016 года россиянин проиграл Уорду по очкам, после чего воспользовался пунктом в контракте о проведении реванша, но в июне текущего года снова проиграл — техническим нокаутом в восьмом раунде. После этого Уорд, который отобрал у Ковалева три пояса чемпиона мира — по версиям WBO, Всемирной боксерской ассоциации и Международной боксерской федерации (IBF), объявил о завершении карьеры и освободил титулы.
Теперь в карьере Ковалёва 31 победа, 27 из которых нокаутом, два поражения и одна ничья.
The Krusher is back. @KrusherKovalev and his powerful right hand owned the night and scored the second-round TKO win. #KovalevShabranskyy pic.twitter.com/m0IUA1aCsA— HBOboxing (@HBOboxing) November 26, 2017
Это был первый бой Ковалева после двух поражений от американца Андре Уорда. В ноябре 2016 года россиянин проиграл Уорду по очкам, после чего воспользовался пунктом в контракте о проведении реванша, но в июне текущего года снова проиграл — техническим нокаутом в восьмом раунде. После этого Уорд, который отобрал у Ковалева три пояса чемпиона мира — по версиям WBO, Всемирной боксерской ассоциации и Международной боксерской федерации (IBF), объявил о завершении карьеры и освободил титулы.
Теперь в карьере Ковалёва 31 победа, 27 из которых нокаутом, два поражения и одна ничья.
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