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    Жены иностранных дипломатов и бизнесменов открыли в Москве «Зимний базар». Москва, дипломатия, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖены иностранных дипломатов и бизнесменов открыли в Москве «Зимний базар»

    Жены иностранных дипломатов и бизнесменов открыли в Москве «Зимний базар»

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    Жены иностранных дипломатов и бизнесменов открыли в Москве «Зимний базар»

    Жены иностранных дипломатов и бизнесменов открыли в Москве «Зимний базар»

    Жены иностранных дипломатов и бизнесменов открыли в Москве «Зимний базар»

      В Москве открылся ежегодный фестиваль, организованный Международным женским клубом.

      «Зимний базар — 2017» собрал сотни участников, представляющих посольства зарубежных стран — в основном, жен дипломатов и бизнесменов, работающих в России. По традиции предлагают изящные товары народного промысла, сувениры, рождественские подарки, а на фудкорте — блюда национальной кухни.

      Светлана Журова, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам: «Дипкорпус разных государств принимает здесь участие, с удовольствием это делает. Помимо того, что презентуют свои страны, большая часть денег, что здесь выручают, идет на благотворительность».

      Гопа Чокроборти, супруга чрезвычайного и полномочного посла Бангладеш в РФ: «Наши мужья занимаются серьезной дипломатией, а мы — мягкой».

      Культурная часть фестиваля также многонациональна. Для собравшихся прозвучали произведения всемирно известных композиторов. Выступил и сводный хор детей дипломатов.

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