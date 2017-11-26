Жены иностранных дипломатов и бизнесменов открыли в Москве «Зимний базар»

В Москве открылся ежегодный фестиваль, организованный Международным женским клубом.

«Зимний базар — 2017» собрал сотни участников, представляющих посольства зарубежных стран — в основном, жен дипломатов и бизнесменов, работающих в России. По традиции предлагают изящные товары народного промысла, сувениры, рождественские подарки, а на фудкорте — блюда национальной кухни.



Светлана Журова, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам: «Дипкорпус разных государств принимает здесь участие, с удовольствием это делает. Помимо того, что презентуют свои страны, большая часть денег, что здесь выручают, идет на благотворительность».



Гопа Чокроборти, супруга чрезвычайного и полномочного посла Бангладеш в РФ: «Наши мужья занимаются серьезной дипломатией, а мы — мягкой».



Культурная часть фестиваля также многонациональна. Для собравшихся прозвучали произведения всемирно известных композиторов. Выступил и сводный хор детей дипломатов.