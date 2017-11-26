В элитном квартале Брюсселя задержали более 70 погромщиков

Бельгийская полиция выясняет, кто был зачинщиком беспорядков, которые разгорелись минувшим вечером в Брюсселе. Задержаны более 70 участников погромов. Все — молодые люди
15–18 лет.
Днем в бельгийской столице проходила согласованная с властями манифестация против рабства, в которое попадают африканские мигранты в Ливии. В колонны митингующих и влилась группа погромщиков. После завершения демонстрации, они надели маски и побежали в один из самых фешенебельных кварталов города, где расположены бутики и дорогие квартиры. В витрины магазинов полетели камни. Под горячую руку попали и журналисты.
Чтобы разогнать толпу, полиции пришлось применить водометы и закрыть ближайшие станции метро. Движение наземного транспорта тоже заблокировали. По предварительным данным, в беспорядках никто не пострадал.
Чтобы разогнать толпу, полиции пришлось применить водометы и закрыть ближайшие станции метро. Движение наземного транспорта тоже заблокировали. По предварительным данным, в беспорядках никто не пострадал.
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