Едим Дома
ТВ-Эфир
Едим Дома
    •  
    В элитном квартале Брюсселя задержали более 70 погромщиков. Брюссель, беспорядки, задержание, митинги и протесты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ элитном квартале Брюсселя задержали более 70 погромщиков

    В элитном квартале Брюсселя задержали более 70 погромщиков

    1 комментарий
    В элитном квартале Брюсселя задержали более 70 погромщиков

    В элитном квартале Брюсселя задержали более 70 погромщиков

    В элитном квартале Брюсселя задержали более 70 погромщиков

      Бельгийская полиция выясняет, кто был зачинщиком беспорядков, которые разгорелись минувшим вечером в Брюсселе. Задержаны более 70 участников погромов. Все — молодые люди 15–18 лет.

      Днем в бельгийской столице проходила согласованная с властями манифестация против рабства, в которое попадают африканские мигранты в Ливии. В колонны митингующих и влилась группа погромщиков. После завершения демонстрации, они надели маски и побежали в один из самых фешенебельных кварталов города, где расположены бутики и дорогие квартиры. В витрины магазинов полетели камни. Под горячую руку попали и журналисты.

      Чтобы разогнать толпу, полиции пришлось применить водометы и закрыть ближайшие станции метро. Движение наземного транспорта тоже заблокировали. По предварительным данным, в беспорядках никто не пострадал.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru