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    Два человека погибли при взрыве в Китае

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    Два человека погибли при взрыве в Китае

    Два человека погибли при взрыве в Китае

    Жертвами взрыва в портовом городе Нинбо восточной китайской провинции Чжэцзян стали два человека.

    Еще двое находятся в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию Нинбо.

    Ранее сообщалось о госпитализации по меньшей мере 30 человек.

    Взрыв прогремел около девяти часов по местному времени. Причина инцидента пока не сообщается. На месте работают 16 пожарных расчетов, спасатели и медики, сотрудники правоохранительных органов начали расследование.




    Судя первым кадрам с места ЧП, которые транслируют местные телеканалы, последствия взрыва достаточно масштабны. На видео показаны несколько разрушенных зданий и искореженных автомобилей, крупные обломки, над зданием, где произошел взрыв, был виден столб белого дыма.


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