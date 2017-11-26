Два человека погибли при взрыве в Китае

Жертвами взрыва в портовом городе Нинбо восточной китайской провинции Чжэцзян стали два человека.
Еще двое находятся в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию Нинбо.
Ранее сообщалось о госпитализации по меньшей мере 30 человек.
Взрыв прогремел около девяти часов по местному времени. Причина инцидента пока не сообщается. На месте работают 16 пожарных расчетов, спасатели и медики, сотрудники правоохранительных органов начали расследование.
Судя первым кадрам с места ЧП, которые транслируют местные телеканалы, последствия взрыва достаточно масштабны. На видео показаны несколько разрушенных зданий и искореженных автомобилей, крупные обломки, над зданием, где произошел взрыв, был виден столб белого дыма.
Ранее сообщалось о госпитализации по меньшей мере 30 человек.
Взрыв прогремел около девяти часов по местному времени. Причина инцидента пока не сообщается. На месте работают 16 пожарных расчетов, спасатели и медики, сотрудники правоохранительных органов начали расследование.
#UPDATE At least two killed, two in critical condition and several others injured after explosion in Ningbo, E China, local authorities confirm pic.twitter.com/LOxNpa7yZ2— CGTN (@CGTNOfficial) 26 ноября 2017 г.
Судя первым кадрам с места ЧП, которые транслируют местные телеканалы, последствия взрыва достаточно масштабны. На видео показаны несколько разрушенных зданий и искореженных автомобилей, крупные обломки, над зданием, где произошел взрыв, был виден столб белого дыма.
Watch: Footage shows the aftermath of explosion in Ningbo, east China’s Zhejiang Province pic.twitter.com/JvbIdE3Ghp— CGTN (@CGTNOfficial) 26 ноября 2017 г.
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