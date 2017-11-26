Более 30 человек пострадали при взрыве в Китае

Взрыв прогремел сегодня в городе Нинбо (провинция Чжэцзян) на востоке Китая. По предварительной информации, в результате ЧП получили травмы более 30 человек.
Как сообщает местный телеканал CGTN, пострадавшие были госпитализированы.
По данным местных властей, здание, где произошел взрыв, было нежилым, но оно находится в производственном районе. В момент ЧП там работало много людей.
Причина взрыва остается неизвестной. На месте работают пожарные и сотрудники экстренных служб. Информация о жертвах уточняется.
Watch: Footage shows the aftermath of explosion in Ningbo, east China’s Zhejiang Province pic.twitter.com/JvbIdE3Ghp— CGTN (@CGTNOfficial) 26 ноября 2017 г.
По данным местных властей, здание, где произошел взрыв, было нежилым, но оно находится в производственном районе. В момент ЧП там работало много людей.
Причина взрыва остается неизвестной. На месте работают пожарные и сотрудники экстренных служб. Информация о жертвах уточняется.
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