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    Более 30 человек пострадали при взрыве в Китае

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    • Фото: bnonews.com
    Более 30 человек пострадали при взрыве в Китае

    Более 30 человек пострадали при взрыве в Китае

    Более 30 человек пострадали при взрыве в Китае
  • Фото: bnonews.com

    • Взрыв прогремел сегодня в городе Нинбо (провинция Чжэцзян) на востоке Китая. По предварительной информации, в результате ЧП получили травмы более 30 человек.

    Как сообщает местный телеканал CGTN, пострадавшие были госпитализированы.


    По данным местных властей, здание, где произошел взрыв, было нежилым, но оно находится в производственном районе. В момент ЧП там работало много людей.

    Причина взрыва остается неизвестной. На месте работают пожарные и сотрудники экстренных служб. Информация о жертвах уточняется.

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