Замглавы МИД РФ Моргулов прибыл в Сеул

Замглавы МИД России Игорь Моргулов прибыл в Сеул. Он планирует провести ряд встреч в МИД Южной Кореи.
Игорь Моргулов, замглавы МИД РФ: «В ходе визита в Сеул я планирую встретиться с заместителем министра иностранных дел Южной Кореи по политическим вопросам Юн Сун Гу, а также со спецпредставителем МИД Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуном. Мы обсудим как вопросы двусторонней повестки дня, так и вопросы, связанные с урегулированием северокорейской ядерной проблемы».
Кроме того, в ходе визита в Сеул Моргулов планирует принять участие в азиатской сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», сообщает РИА Новости. Уточняется, что визит продлится с 26 по 28 ноября.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, что экономическое сотрудничество Москвы и Сеула достигло впечатляющих масштабов. Он добавил, что Россия готова реализовать так называемую инициативу «девяти мостов», которую предложило руководство Южной Кореи. Речь идет о сотрудничестве по девяти стратегическим направлениям, в том числе в сферах судостроения, энергетики и транспорта.
Кроме того, в ходе визита в Сеул Моргулов планирует принять участие в азиатской сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», сообщает РИА Новости. Уточняется, что визит продлится с 26 по 28 ноября.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, что экономическое сотрудничество Москвы и Сеула достигло впечатляющих масштабов. Он добавил, что Россия готова реализовать так называемую инициативу «девяти мостов», которую предложило руководство Южной Кореи. Речь идет о сотрудничестве по девяти стратегическим направлениям, в том числе в сферах судостроения, энергетики и транспорта.
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