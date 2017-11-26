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    Скончался американский актер Рэнс Ховард

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    Скончался американский актер Рэнс Ховард

    Скончался американский актер Рэнс Ховард

    Американский актер Рэнс Ховард скончался в субботу в возрасте 89 лет. Об этом сообщил в Twitter его сын — режиссер Рон Ховард.

    Он отметил, что его отец всегда отличался умением «соблюдать баланс между амбициями и высокой нравственностью». А его тяга к актерскому искусству сыграла ключевую в том, как сложилась судьба других членов семьи.


    Рэнс Ховард начал актерскую карьеру в конце 1940-х годов. На его счету более 270 ролей в кино и сериалах. Он снялся в таких лентах, как «Апполон 13», «Игры разума», «Нокдаун», «Ангелы и Демоны». Среди сериалов, в которых сыграл актер, «Секретные материалы» и «Скорая помощь».

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