Скончался американский актер Рэнс Ховард

Clint & I have been blessed to be Rance Howard’s sons. Today he passed at 89. He stood especially tall 4 his ability to balance ambition w/great personal integrity. A depression-era farm boy, his passion for acting changed the course of our family history. We love & miss U Dad. — Ron Howard (@RealRonHoward) 25 ноября 2017 г.

Он отметил, что его отец всегда отличался умением «соблюдать баланс между амбициями и высокой нравственностью». А его тяга к актерскому искусству сыграла ключевую в том, как сложилась судьба других членов семьи.Рэнс Ховард начал актерскую карьеру в конце 1940-х годов. На его счету более 270 ролей в кино и сериалах. Он снялся в таких лентах, как «Апполон 13», «Игры разума», «Нокдаун», «Ангелы и Демоны». Среди сериалов, в которых сыграл актер, «Секретные материалы» и «Скорая помощь».