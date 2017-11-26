В Минздраве рассказали, от чего зависит здоровье человека

Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова на площадке Общероссийского гражданского форума рассказала, какие факторы влияют на здоровье человека.
По словам Скворцовой, на 60% здоровье человека и продолжительность его жизни зависят от привычек. Свое влияние оказывают экология и развитость системы здравоохранения.
Вероника Скворцова, министр здравоохранения: «60% качества здоровья и продолжительности жизни зависит от поведения самого человека, от того образа жизни, который человек ведет».
Она напомнила, что пристрастие к алкоголю, курение и недостаточная физическая активность приводят к быстрому развитию различных заболеваний даже при хорошей наследственности, передает РИА Новости.
Вероника Скворцова: «Наша задача — мотивировать каждого человека к заботе о своем здоровье и своих близких. Это тяжелая работа. Потому что самые медленные процессы — это процессы, которые проходят в мозге у человека, формирование правильной ментальности».
Ранее Скворцова сообщила об увеличении продолжительности жизни россиян. Согласно данным Минздрава, за 9 месяцев 2017 года продолжительность жизни увеличилась до 72,6 лет. При этом смертность упала на 2,8%.
Вероника Скворцова, министр здравоохранения: «60% качества здоровья и продолжительности жизни зависит от поведения самого человека, от того образа жизни, который человек ведет».
Она напомнила, что пристрастие к алкоголю, курение и недостаточная физическая активность приводят к быстрому развитию различных заболеваний даже при хорошей наследственности, передает РИА Новости.
Вероника Скворцова: «Наша задача — мотивировать каждого человека к заботе о своем здоровье и своих близких. Это тяжелая работа. Потому что самые медленные процессы — это процессы, которые проходят в мозге у человека, формирование правильной ментальности».
Ранее Скворцова сообщила об увеличении продолжительности жизни россиян. Согласно данным Минздрава, за 9 месяцев 2017 года продолжительность жизни увеличилась до 72,6 лет. При этом смертность упала на 2,8%.
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