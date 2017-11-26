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    СМИ: экс-президент Зимбабве попросил $10 млн за свою отставку

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    СМИ: <nobr>экс-президент</nobr> Зимбабве попросил $10 млн за свою отставку

    СМИ: экс-президент Зимбабве попросил $10 млн за свою отставку

    СМИ: <nobr>экс-президент</nobr> Зимбабве попросил $10 млн за свою отставку
  • Фото: Associated Press © 2017, Tsvangirayi Mukwazhi

    • Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе по соглашению об отставке получит в общей сложности около 10 миллионов долларов. Кроме того, ему до конца жизни будут выплачивать президентскую зарплату — около 150 тысяч долларов.

    По информации The Guardian, ушедший в отставку Мугабе получит пять миллионов долларов наличными немедленно. Добавочные платежи будут производиться в течение нескольких месяцев. Некая сумма полагается и бывшей первой леди государства — Грейс Мугабе. Ее размер неизвестен.

    Высокопоставленный чиновник в Зимбабве рассказал журналистам издания, что супружеская чета Мугабе прододжит пользоваться своим особняком в Хараре. Кроме того, государство будет оплачивать их расходы на медицину, охрану, обслуживающий персонал и путешествия.

    Роберт Мугабе подал в отставку 21 октября. Спустя несколько дней бывший первый вице-президент 75-летний Эммерсон Мнангагва принял присягу в качестве нового президента Зимбабве.

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