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    Фильм «Нелюбовь» признали лучшим на Неделе российского кино в Лондоне

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    • Фото: РИА Новости, Екатерина Чеснокова
    Фильм «Нелюбовь» признали лучшим на Неделе российского кино в Лондоне

    Фильм «Нелюбовь» признали лучшим на Неделе российского кино в Лондоне

    Фильм «Нелюбовь» признали лучшим на Неделе российского кино в Лондоне
  • Фото: РИА Новости, Екатерина Чеснокова

    • Лента «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева признана лучшей в рамках Недели российского кино в Лондоне. Фильм удостоился еще двух наград, в том числе за лучший сценарий.

    Андрей Звягинцев, режиссер: «Я очень признателен жюри, которое так высоко оценило картину. Я безмерно благодарен всем, кто принял это решение. Надеюсь, что будущее за этим фестивалем, потому что эти мосты, площадки, творчество — это то пространство, где нет никаких санкций, а есть только открытия, открытие новых людей и нового огня для движения и для жизни».

    Лучшей актрисой в этом году признали Марьяну Спивак, которая исполнила в фильме «Нелюбовь» главную роль.

    смотреть«Важное событие»: Звягинцев рассказал НТВ о получении Гран-при Лондонского кинофестиваля
    «Важное событие»: Звягинцев рассказал НТВ о получении Гран-при Лондонского кинофестиваля
    Мировая премьера фильма «Нелюбовь» прошла на 70-м Каннском фестивале, где картина получила Приз жюри. Кроме того, она завоевала Гран-при на международном фестивале в Мюнхене и Гран-при 61-го Лондонского международного кинофестиваля.

    Российский оскаровский комитет выдвинул фильм «Нелюбовь» на соискании премии Американской киноакадемии в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»

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